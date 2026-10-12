Quân y Phòng không - Không quân diễn tập cấp cứu nạn nhân

Quân y Phòng không - Không quân cấp cứu nạn nhân trong diễn tập. Video: Tuấn Anh

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt Diễn tập chung về Phòng thủ dân sự giữa quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2026, chuẩn bị cho cuộc diễn tập chính thức ngày 14/10. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự tổng duyệt.

Lực lượng cứu hộ thực hành tìm kiếm, cứu nạn trong tình huống thảm họa giả định trên mặt nước. Ảnh: Tuấn Anh

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong ứng phó thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Trong các tình huống giả định, lực lượng quân y phối hợp với Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hành cứu nạn, vận chuyển người bị thương bằng trực thăng. Ngay trên máy bay, các bác sĩ quân y kiểm tra thương tích, sơ cứu, truyền dịch, theo dõi tình trạng nạn nhân trước khi bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục điều trị.

Hoạt động góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển y tế đường không và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng; đồng thời hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 – 22/10/2026).

Lực lượng quân y phối hợp đưa nạn nhân lên trực thăng để thực hành vận chuyển cấp cứu. Ảnh: Tuấn Anh

Lực lượng quân y đưa nạn nhân lên trực thăng. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ quân y băng vết thương vùng đầu cho nạn nhân trên trực thăng. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ quân y kiểm tra tình trạng và sơ cứu, theo dõi tình trạng người bị thương trên trực thăng. Ảnh: Tuấn Anh

Bác sĩ quân y kiểm tra tình trạng nạn nhân trên trực thăng trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Tuấn Anh