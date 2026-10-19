Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cứu sống người dân bị ngộ độc do ăn lá ngón

Anh Và Bá D đã kịp thời được cứu sống. Ảnh: Anh Bách

Trước đó, lúc 18 giờ 45 phút ngày 17/10, Trạm Quân dân y Mường Lống, Đồn Biên phòng Tri Lễ nhận được tin báo của nhân dân về trường hợp anh Và Bá D (sinh năm 1997, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) bị ngộ độc do ăn lá ngón.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác Trạm Quân dân y Mường Lống khẩn trương phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến trạm để sơ cứu.

Tại đây, Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức, bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ được tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ, cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ và nhân viên y tế địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị. Quá trình xử trí có sử dụng bài thuốc do chính đồng chí Đức tự nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cứu chữa các trường hợp ngộ độc lá ngón.

Sau khoảng 30 phút xử trí ban đầu, tình trạng nạn nhân có chuyển biến tích cực. Tổ công tác tiếp tục phối hợp với gia đình chuyển nạn nhân đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để cấp cứu, điều trị. Đến nay, sức khỏe anh Và Bá D đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Đáng chú ý, anh Và Bá D là trường hợp thứ 30 bị ngộ độc do ăn lá ngón được Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cứu chữa thành công theo bài thuốc của cán bộ quân y đơn vị.