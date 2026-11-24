Ở chung kết đồng đội nữ diễn ra vào sáng 24.11 tại CLB Quần vợt Phú Thọ (TP.HCM), Vũ Khánh Phương là người mở màn cho TP.HCM trong cuộc đối đầu với Hà Nội.

Niềm vui của đội nữ TP.HCM

Chạm trán Nguyễn Thị Phương, tay vợt chủ nhà nhanh chóng thể hiện ưu thế khi thắng liền 6 game để khép lại set đầu với tỷ số 6-0. Sang set 2 Nguyễn Thị Phương chỉ giành được một game trước khi Khánh Phương thắng tiếp 6-1, đưa TP.HCM tiến gần đến chức vô địch.

Tấm HCV được định đoạt ngay ở trận đơn thứ hai. Trước Nguyễn Thị Mai Linh, Trần Thụy Thanh Trúc có set đầu cạnh tranh hơn khi để đối thủ giành 3 game, nhưng vẫn giành chiến thắng 6-3. Tay vợt TP.HCM tiếp tục duy trì thế chủ động ở set hai, thắng 6-1 để ấn định tỷ số chung cuộc 2-0. Hai đội không cần thi đấu trận đôi.

Quần vợt TP.HCM sớm vượt chỉ tiêu tại Đại hội

Ở chung kết đồng đội nam ngày 23.11, TP.HCM cũng có màn thể hiện đáng chú ý trước Hà Nội.

Đinh Viết Tuấn Minh tạo dấu ấn với chiến thắng ngược dòng trước Trương Thành Minh. Sau khi thua ván đầu 4-6, tay vợt chủ nhà lấy lại thế trận, lần lượt thắng 6-2 và 6-4, mang về lợi thế quan trọng.

Trong trận đôi, Nguyễn Quang Vinh - Đinh Viết Tuấn Minh đối đầu Vũ Hà Minh Đức - Nguyễn Minh Phát. Bộ đôi Hà Nội thi đấu hiệu quả, giành chiến thắng 6-4, 6-1 sau hai ván.

Đội nam TP.HCM giành HCV sau 12 năm

Tuy nhiên, kết quả này không làm thay đổi cục diện chung cuộc khi TP.HCM vẫn được xác định là đội chiến thắng, qua đó giành HCV đồng đội nam.

Cú đúp HCV là thành quả vượt kỳ vọng của quần vợt TP.HCM tại Đại hội năm nay. Đặc biệt, chức vô địch đồng đội nam sau 12 năm cho thấy sự trở lại của đội chủ nhà ở nội dung quan trọng này.

Từ mục tiêu 1 HCV trước giải, các tay vợt TP.HCM đã khép lại hai ngày thi đấu với thành tích gấp đôi, tạo đà thuận lợi cho những nội dung tiếp theo.