Quần vợt Hà Nội hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Mục tiêu 1 HCV và bài toán vượt qua giới hạn

Từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đến hành trình khẳng định vị thế

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức (thứ nhất từ trái sang) của Hà Nội trên bục nhận huy chương tại Giải quần vợt vô địch nam, nữ quốc gia năm 2026. Ảnh: VTF.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra ở Bắc Ninh, môn quần vợt quy tụ tới 121 tay vợt từ 15 đoàn trên cả nước. Đây là sân chơi vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu làng banh nỉ Việt Nam khi ấy như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang (Tây Ninh), Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh, Trương Vinh Hiển (Thành phố Hồ Chí Minh), Savanna Lý Nguyễn, Nguyễn Văn Phương (Quân đội)...

Ở kỳ Đại hội đó, đoàn Hà Nội thi đấu nỗ lực với dấu ấn từ các tấm Huy chương đồng (HCĐ) ở nội dung đơn nữ (Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Phương) và đơn nam (Nguyễn Đắc Tiến). Chung cuộc, trong 7 bộ huy chương của giải, đoàn Quân đội áp đảo với 4 HCV, Tây Ninh giành 2 HCV và Thành phố Hồ Chí Minh đoạt 1 HCV.

Phải đến Giải quần vợt đồng đội vô địch quốc gia năm 2025, quần vợt Hà Nội mới thực sự tạo nên cột mốc lịch sử. Sau hơn 20 năm chờ đợi, đoàn Hà Nội mới xuất sắc xếp Nhất toàn đoàn với 2 HCV (đồng đội nữ, đồng đội nam nữ), 1 HCB (đồng đội nam nữ) và 1 HCĐ (đồng đội nam). Chiến thắng này khẳng định quả ngọt sau hơn 12 năm đầu tư, đào tạo bài bản lứa VĐV trẻ từ năm 2012 cũng như nỗ lực thu hút nhân tài quần vợt từ khắp cả nước.

Tiếp đà phát triển, tại các giải đấu trong năm 2026 như Giải đồng đội trẻ quốc gia (Cúp AP Sports), Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn với hai chức vô địch ở các lứa tuổi U16 (đồng đội nam và đồng đội nam - nữ). Tại giải quần vợt vô địch nam, nữ quốc gia - Cúp Nam Long 2026), các tay vợt Hà Nội đều loạt vào hai trận chung kết đơn nam và nữ. Trong đó, tay vợt chủ lực của Hà Nội Nguyễn Thị Mai Linh chỉ chịu thua sát nút 1-2 trước Trần Thụy Thanh Trúc (Thành phố Hồ Chí Minh). Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Vũ Hà Minh Đức của Hà Nội cũng thua sát nút 1-2 trước Phạm La Hoàng Anh (Ninh Bình).

Trình độ nhóm đầu nhưng thiếu sự vượt trội tuyệt đối

Tay vợt Nguyễn Thị Mai Linh của Hà Nội. Ảnh: VTF.

Dù đạt được những bước tiến đáng khích lệ, ban huấn luyện cũng như giới chuyên môn đều thẳng thắn nhìn nhận, trình độ các vận động viên Hà Nội hiện tại chưa đạt đến mức độ vượt trội hoàn toàn để bảo đảm chắc chắn giành những tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trưởng bộ môn quần vợt Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) Trần Đại Nghĩa cho biết, cuộc cạnh tranh tại Đại hội toàn quốc luôn có tính chất rất khác biệt so với các giải vô địch quốc gia thường niên. Sự trở lại hoặc đầu tư mạnh mẽ từ các đơn vị truyền thống như Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh khiến cục diện cạnh tranh trở nên vô cùng khó đoán.

Bài toán lực lượng chung của quần vợt Việt Nam hiện nay là lứa VĐV trụ cột như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang đã nghỉ thi đấu hoặc chuyển hướng sang môn khác, trong khi lứa kế cận ở các đơn vị đang có sự thu hẹp khoảng cách. Với Hà Nội, các tay vợt nam như Vũ Hà Minh Đức hay các tay vợt nữ như Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Phương đều có trình độ tốt, chuyên môn đồng đều nhưng chưa ai đạt đến tầm vóc áp đảo hoàn toàn đối thủ ở các trận đấu đơn quyết định.

Hy vọng hoàn thành chỉ tiêu từ sự chuẩn bị bài bản

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức đang là trụ cột của quần vợt Hà Nội. Ảnh: VTF.

Dù đối mặt với bài toán "chấp chới" trong việc tranh chấp vị trí cao nhất, quần vợt Hà Nội vẫn tự tin đặt mục tiêu giành 1 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, trong đó môn quần vợt thi đấu từ ngày 19-11. Cơ sở của niềm tin này dựa trên sự đồng đều về lực lượng ở cả hai tuyến nam - nữ, trong đó mục tiêu giành 1 HCV sẽ tập trung vào nội dung đơn nam, đôi nam.

Trưởng bộ môn quần vợt Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) Trần Đại Nghĩa cho biết, điểm mạnh lớn nhất của Hà Nội hiện nay nằm ở tính tập thể và sự ăn ý ở các nội dung đồng đội. Trong số này. Lứa VĐV nữ hiện tại do bộ môn tuyển chọn và đào tạo đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp (20–23 tuổi), gắn bó tập luyện cùng nhau hơn một thập kỷ nên rất hiểu ý và thi đấu ổn định.

Để hiện thực hóa mục tiêu 1 HCV Đại hội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cùng bộ môn quần vợt cũng tăng cường chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện và y học thể thao cho nhóm VĐV chủ lực. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các VĐV chủ lực đi thi đấu quốc tế. Trong số này, tay vợt Vũ Hà Minh Đức với sự hỗ trợ của doanh nghiệp AP Sports Club đã thi đấu hàng loạt giải quốc tế trong thời gian gần đây. Bộ môn cũng đang tích cực tìm kiếm tài trợ nhằm tăng tiền thưởng, tạo thêm động lực thi đấu cho các tay vợt.

Thực tế, lứa VĐV hiện tại của quần vợt Hà Nội hoàn toàn đủ khả năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia tại các đấu trường quốc tế và tranh chấp HCV Đại hội toàn quốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, hoàn toàn có thể hy vọng quần vợt Hà Nội hoàn thành mục tiêu giành 1 tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.