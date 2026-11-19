Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giáo dục học sinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, bồi đắp cho các em lòng kính yêu thầy cô, niềm tự hào về mái trường và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, biển đảo.

Những ngày này, khuôn viên Trường Tiểu học Song Tử Tây rộn ràng tiếng cười nói. Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân mang theo chổi, cuốc, kéo cắt tỉa để cùng các thầy giáo chỉnh trang lại ngôi trường nhỏ. Từng chiếc lá bàng vuông rụng được quét dọn tỉ mỉ, những bồn hoa được quét vôi trắng tinh, bộ bàn ghế gỗ sờn màu muối biển được sơn sửa lại. Ở góc sân, phụ huynh và chiến sĩ trẻ cùng nhổ cỏ, vun gốc cho các khóm hoa thêm xanh tốt. Những việc làm giản dị nhưng đong đầy tình cảm ấy là lời tri ân ấm áp của quân và dân đảo Song Tử Tây gửi tới các nhà giáo nơi đầu sóng.

Chị Trần Thị Châu Úc - người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Sinh sống trên đảo còn nhiều khó khăn, nhưng các thầy luôn tận tụy, trách nhiệm, chăm lo dạy dỗ con em chúng tôi. Những hoạt động tri ân ngày 20-11 giúp các con hiểu hơn về công lao của các nhà giáo, biết lễ phép, chăm ngoan và cố gắng học tập. Gia đình chúng tôi rất trân trọng tình cảm, sự hy sinh, nỗ lực của các thầy khi gắn bó với Trường Sa”.

Tiết mục văn nghệ của học sinh đảo Trường Sa gửi đến các thầy giáo.

Tại các đảo như: Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây, các hoạt động tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và học sinh đã tổ chức vệ sinh trường lớp, củng cố cảnh quan sân trường, tạo môi trường học tập xanh, sạch, đẹp; tham gia luyện tập văn nghệ, tổ chức tọa đàm về truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; nghe đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa; tặng quà tri ân các thầy giáo; tổ chức thi vẽ tranh để học sinh thể hiện tình cảm với thầy cô, mái trường, bạn bè…

"Em rất vui khi được tham gia luyện tập văn nghệ, vẽ tranh và các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Em mong muốn gửi tặng các thầy những bức tranh đẹp, lời chúc ý nghĩa cùng kết quả học tập tốt. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, bố mẹ để không phụ công dạy dỗ của các thầy”, em Vi Quý Đăng - học sinh Trường Tiểu học Trường Sa bày tỏ.

Quân và dân đảo Trường Sa gặp mặt, chụp ảnh lưu niệm với các thầy giáo.

Tuy công tác giảng dạy nơi hải đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng sự đồng hành và sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh cùng học sinh luôn là điểm tựa tinh thần để các thầy cô yên tâm bám đảo. Thầy Lưu Quốc Thịnh - giáo viên Trường Tiểu học Đá Tây chia sẻ: “Những hoạt động thiết thực của quân và dân ở đảo đã tạo động lực để mỗi giáo viên như tôi tiếp tục tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vun đắp những ước mơ cho trẻ em nơi biển, đảo”.

Cán bộ, chiến sĩ Nhân dân đảo Đá Tây A gặp mặt, chúc mừng các thầy giáo.

Thông qua các hoạt động, tình cảm thầy trò thêm gắn bó; tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong môi trường học tập nơi đảo xa được vun đắp. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và Nhân dân trên đặc khu Trường Sa chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, để những ngôi trường nơi đầu sóng luôn tràn đầy tình yêu thương, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Sinh Tồn gửi tặng các thầy giáo ở đảo.

Các học sinh Trường Tiểu học Trường Sa tham gia vẽ tranh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, UBND đặc khu phối hợp cùng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tại các đảo, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh có sân chơi bổ ích, thiết thực; đồng thời thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với những đóng góp thầm lặng của các thầy giáo. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tạo động lực để thầy và trò các nhà trường trên đặc khu thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của đất liền.