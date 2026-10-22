Quân ủy Trung ương quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ẩnh: Anh Minh

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, điểm mới và những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện; cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết. Quy định số 224-NQ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; định hướng một số nội dung cần triển khai thực hiện của Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội.

Kết luận số 105-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; định hướng một số nội dung cần triển khai thực hiện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Kết luận số 106-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; Báo cáo một số kết quả đạt được năm 2026 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2027 trong Quân đội.

Thông qua hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Bộ đội Biên phòng tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.