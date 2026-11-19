Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội
Sáng 19-11, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.
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