Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc vừa ban hành Công văn số 20434/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới. Đây là nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia trước diễn biến phức tạp của thời tiết.