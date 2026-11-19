Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội

Cùng tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội

Buổi gặp mặt còn có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật; cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đang công tác trong Quân đội và các văn nghệ sĩ từng công tác trong các đơn vị nghệ thuật Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác. Đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội cũng tham dự chương trình.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày

Buổi gặp mặt nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống “Chiến sĩ Văn hóa” trong toàn quân; ghi nhận, biểu dương và cổ vũ những nỗ lực, thành tựu của đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi gặp mặt

Đây cũng là dịp ghi nhận sự phối hợp, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân cả nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa quân sự, góp phần phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.