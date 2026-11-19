Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị. Các đồng chí tướng lĩnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Quân đội nhân dân.

Cùng tham dự buổi gặp mặt có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các hội chuyên ngành Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có đông đủ các đồng chí cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội; các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đang công tác trong Quân đội; các Nghệ sĩ nhân dân, tác giả đạt giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc các đơn vị nghệ thuật Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống “Chiến sĩ Văn hóa” trong toàn quân; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ những nỗ lực, thành tựu đạt được và sự phối hợp, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân cả nước vì sự nghiệp phát triển văn hóa quân sự, phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục cập nhật thông tin buổi gặp mặt...