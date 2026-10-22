Quán triệt xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp. Tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của tỉnh thực hiện Kết luận 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị; đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn vị trí việc làm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt tình hình triển khai và những nội dung trọng tâm trong các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị; các quan điểm, nguyên tắc về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị; hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của ngành Tòa án nhân dân.

Các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm bước đầu trong rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của tỉnh Thanh Hóa; tình hình, kết quả triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực của TP. Hà Nội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xác định đúng, đầy đủ, thống nhất hệ thống vị trí việc làm, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng cơ cấu biên chế và định hướng cải cách chính sách tiền lương.

Việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyệt đối không lấy số lượng người, ngạch, bậc và biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng. Đồng thời, phải xác định rõ tiêu chuẩn, trình độ và năng lực cần thiết đối với từng vị trí việc làm…