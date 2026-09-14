Quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị:Hiểu sâu, hành động đúng, quyết liệt và làm đến cùng

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07-CT/TW. Ảnh: ĐCS

Chiều 14.9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, kết hợp trực tuyến đến 125 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của hơn 14.300 cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trực tiếp quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13.7.2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22.8.2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hội nghị cũng nghe tham luận của đại diện Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam về các giải pháp cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Tại chuyên đề đầu tiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 25-NQ/TW lần đầu tiên công tác tư tưởng được xác lập ở một tầm chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tầm nhìn xa của Đảng trong bối cảnh mới. Lần này, Bộ Chính trị xác định, trong giai đoạn phát triển mới, công tác tư tưởng lấy việc đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh để làm nội dung cốt lõi và xuyên suốt.

Công tác tư tưởng được gắn với toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương chính sách. Mỗi chủ trương chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại. Đổi mới phương thức nắm, phân tích, dự báo sớm về tình hình tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện. Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, kết hợp không gian thực với không gian số; chủ động nắm, định hướng, xử lý kịp thời tư tưởng, vấn đề tư tưởng ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở bằng bảo đảm nguyên tắc một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất trên cả không gian thực và không gian số.

Về Chỉ thị số 07-CT/TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, bước vào thời kỳ đổi mới, nhận thức của Đảng về học tập và làm theo Bác tiếp tục có bước phát triển mới, gắn với việc ban hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị rất quan trọng như Chỉ thị số 23-CT/TW, Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW từ năm 2003 đến nay. Ngày 13.7.2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Lần đầu tiên bổ sung thành tố "phương pháp", từ đó có bốn thành tố trong học và thực hành theo Bác. Bốn thành tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó, tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng; phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ đảng viên trong thực hiện hằng ngày.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ: chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và của nhân dân.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đảng bộ trực thuộc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, đồng thời triển khai Nghị quyết và Chỉ thị bài bản, lớp lang, khoa học và nhiều hình thức đa dạng, có sự kết hợp hài hòa giữa trực tiếp và trực tuyến, có nội dung phong phú, cụ thể phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện tốt phương châm là "hiểu sâu, hành động đúng, quyết liệt và làm đến cùng".

Uỷ viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW

Quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Nghị quyết số 24-NQ/TW không chỉ tiếp nối chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo mà nâng vấn đề lên một tầm mới về yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, trách nhiệm của tổ chức và cơ chế vận hành.

Theo Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, nếu Kết luận số 14-KL/TW đặt nền móng cho chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Nghị quyết số 24-NQ/TW tiến thêm một bước căn bản: xác định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ, giao quyền, bảo đảm điều kiện, quản trị rủi ro, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ người hành động đúng.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: ĐCS

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”, từ “đăng ký” sang “tạo chuyển biến và sản phẩm cụ thể”.

Việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị phải trở thành công việc thường xuyên, tự giác, nền nếp; được thể hiện bằng chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng tham mưu và hiệu quả phối hợp.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng theo phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, chuyển từ quản lý thông tin sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận; nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu lại đội ngũ. Công tác tư tưởng phải đi trước một bước, kịp thời giải thích, định hướng, không để khoảng trống thông tin.

Đối với Nghị quyết số 24-NQ/TW, cần tạo môi trường thực sự khuyến khích đổi mới, sáng tạo; cụ thể hóa thành quy chế, quy trình, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; khuyến khích cán bộ mạnh dạn đề xuất cách làm mới, nhất là đối với những vấn đề khó, điểm nghẽn trong thực tiễn. Đồng thời, thực hiện thí điểm có kiểm soát, đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế; kịp thời phát hiện, trọng dụng cán bộ có năng lực, tư duy đổi mới.

Đối với các Nghị quyết số 23-NQ/TW, 26-NQ/TW và 27-NQ/TW, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu phát huy thế mạnh của từng đảng bộ trực thuộc, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, nghiên cứu, báo chí, truyền thông, đào tạo và các cơ quan chức năng, chia sẻ thông tin kịp thời, hình thành các sản phẩm chung, tránh tình trạng hoạt động thiếu kết nối.

Để nghị quyết, chỉ thị thực sự đi vào cuộc sống, các đảng ủy trực thuộc phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả”. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; đưa các nhiệm vụ vào chương trình công tác thường xuyên, lấy kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc không dừng lại ở việc ban hành kế hoạch, mà phải tổ chức triển khai ngay; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, có cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức, thiếu thực chất.