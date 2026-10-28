Quán triệt tư duy đột phá của Đảng về an ninh phi truyền thống trong tình hình mới

Sáng 28/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: CP

Không để xảy ra tình huống mới xác định cơ quan chủ trì

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ chiến lược đối với an ninh và phát triển đất nước, được triển khai trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách lớn.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết được thực hiện khẩn trương, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác hoàn thiện pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng kịch bản khung, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó và hợp tác quốc tế đều có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ, sau hơn một năm triển khai vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cả về nhận thức và hành động. Vẫn còn tư tưởng coi đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an; một số nhiệm vụ chậm tiến độ, nhất là xây dựng các kịch bản khung ứng phó. Điều này đòi hỏi phải nâng cao nhận thức, chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế để chuyển nhận thức thành năng lực thực tế của quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: CP

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Trung ương được ban hành thời gian qua, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, đã bổ sung nhiều quan điểm, tư duy mới, đột phá về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Những nội dung này cần được khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa trong quá trình triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP thời gian tới.

Các bộ, ngành quản lý lĩnh vực phải chủ trì nhận diện, kiểm soát rủi ro, nguy cơ; xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, nguồn lực và tổ chức ứng phó trong lĩnh vực phụ trách. Các địa phương chủ động đánh giá những nguy cơ đặc thù, chủ trì kiểm soát các nguy cơ trên địa bàn; đồng thời có cơ chế phối hợp để ứng phó với những nguy cơ, thách thức vượt quá phạm vi quản lý của mình.

Đơn cử, ngành y tế phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó với những dịch bệnh khác trên cơ sở kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Ngành giáo dục cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý học sinh, sinh viên và phòng ngừa nguy cơ phát sinh qua không gian mạng. Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng cần có phương án xử lý khủng hoảng truyền thông, kể cả trước những thủ đoạn lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm về nhiệm vụ thời gian tới - Ảnh: CP

Chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 147/NQ-CP

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế điều hành, phối hợp nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy.

Thứ hai, chuyển các kịch bản ứng phó từ "xây dựng" sang "vận hành được".

Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất về năng lực dự báo, cảnh báo sớm.

Thứ tư, rà soát pháp luật để xử lý những khoảng trống và chồng chéo.

Phó Thủ tướng Thường trực cùng các đại biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Thứ năm, rà soát toàn bộ nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai, bảo đảm thực chất và khả thi.

Thứ sáu, tập trung nguồn lực có trọng tâm, không dàn trải.

Thứ bảy, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Thứ tám, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ngay sau hội nghị rà soát nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 147/NQ-CP và khẩn trương triển khai những nội dung đã thống nhất.