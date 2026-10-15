Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Chính phủ đến điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình MTQG. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ Quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình MTQG; cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện chương trình cơ chế phối hợp, theo dõi, tổng hợp, thông tin báo cáo.

Đại diện các sở, ngành theo dõi chương trình hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo đó Chương trình MTQG giai đoạn 2026 – 2035 được hợp nhất từ 4 chương trình: Chương trình MTQG về phát triển văn hóa; Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn nghiên cứu tài liệu hội nghị

Việc hợp nhất được xem là đổi mới khuôn khổ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện, không phải xây dựng lại các chương trình từ đầu; các mục tiêu, chính sách, đối tượng, nội dung và định hướng đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục được kế thừa, đồng thời rà soát, sắp xếp để loại bỏ trùng lặp, khắc phục phân tán nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm quản lý...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá việc triển khai các Chương trình MTQG thời gian qua. Đồng thời làm rõ, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG sau hợp nhất, trọng tâm như: Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình; bố trí nguồn lực thực hiện chương trình phù hợp; công tác tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo liền mạch, không để gián đoạn chính sách và quyền lợi của người dân; cơ chế chuyển tiếp; đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao đời sống người dân...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình MTQG nhấn mạnh, Chương trình MTQG có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, do đó, các bộ, ngành, địa phương chuyển ngay từ công tác chuẩn bị sang tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Trong đó tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 46/2026/QH16, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả nguồn lực, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính sách trong quá trình chuyển tiếp.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và công tác kiểm tra, giám sát; tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết định, địa phương làm và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả; tập trung nguồn lực Nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân; không đầu tư dàn trải, trùng lặp, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, thẩm quyền cấp nào cấp đó chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết, không chờ đợi, không đùn đẩy và không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện... Qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG giai đoạn 2026 – 2035 đề ra.