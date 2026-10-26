Đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt yêu cầu rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra. Trên cơ sở đó, xác định đúng nhu cầu nhân lực, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, đúng vị trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ. Việc rà soát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không lấy số lượng biên chế hiện có làm căn cứ duy nhất, tránh hình thức hoặc đề xuất biên chế theo mong muốn chủ quan.

Sở Nội vụ là một trong 3 đơn vị được tỉnh giao triển khai trước để làm điểm, rút kinh nghiệm. Sở đã công bố Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế gồm 1 đồng chí tổ trưởng, 3 đồng chí tổ phó và các thành viên. Theo kế hoạch, việc rà soát được thực hiện đầy đủ 8 bước và 9 biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn có thẩm quyền, đảm bảo thống nhất, đầy đủ, đúng quy định. Các phòng, ban, đơn vị hoàn thành rà soát, tổng hợp và gửi kết quả trước ngày 28/10/2026; đến ngày 3/11/2026, Sở Nội vụ hoàn thành rà soát, thẩm định, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Việc triển khai nhằm xác định đúng nhu cầu nhân lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và triển khai thống nhất trong toàn tỉnh.