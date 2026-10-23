Quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về phòng, chống khủng bố

Sáng 23-10, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Đại tá Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành và địa phương.

Trung tá Lê Ngọc Giáp và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại tá Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống khủng bố và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 62 ngày 18-8-2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07 ngày 27-1-2014 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các cấp; Nghị định số 122 ngày 11-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố; Nghị định số 93 ngày 18-7-2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2023; Nghị định số 81 ngày 11-11-2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh (Công an tỉnh) được giao phối hợp với các đơn vị liên quan phân công, phân cấp, xây dựng và triển khai phương án phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình, mục tiêu đã được phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch liên quan; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả định kỳ và theo chuyên đề để báo cáo cấp trên theo quy định. Trong 9 tháng năm 2026, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện, lễ hội lớn; bảo vệ tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đơn vị thường xuyên diễn tập phương án chống tụ tập đông người, phòng, chống cháy nổ; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, kiểm soát người nước ngoài; phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trao đổi thông tin về đối tượng liên quan tổ chức khủng bố quốc tế và phản động lưu vong. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tuyên truyền, giám sát phương tiện bay không người lái theo quy định và rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội tập trung đông người…

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng, chống khủng bố được xác định là nhiệm vụ chiến lược, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở của toàn hệ thống chính trị và toàn dân; nhận diện rõ nguy cơ an ninh phi truyền thống (không gian mạng, UAV, vật liệu nổ, hóa chất, nguồn phóng xạ…); nắm vững cơ chế “4 tại chỗ” và trách nhiệm người đứng đầu; coi trọng phối hợp, thông tin, báo cáo kịp thời, không để mất “thời gian vàng” xử lý tình huống. Đại tá Phạm Anh Tuấn đề nghị thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, chỉ huy công an cơ sở và lãnh đạo, quản lý các mục tiêu, công trình trọng điểm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, quán triệt văn bản về phòng, chống khủng bố đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và quần chúng nhân dân bằng hình thức phù hợp; rà soát toàn diện sơ hở, thiếu sót có thể bị đối tượng xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Các cơ quan, đơn vị chủ quản mục tiêu, công trình trọng điểm khẩn trương phối hợp với lực lượng công an xây dựng, ban hành và diễn tập phương án phòng, chống khủng bố theo đúng lộ trình; tăng cường phối hợp quản lý vật liệu nổ, hóa chất, nguồn phóng xạ, UAV và không gian mạng,…