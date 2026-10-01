Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh

Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và kế hoạch mới của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; tập trung vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, cán bộ; kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuyển đổi số; quản lý tài chính, tài sản công và công tác văn thư, lưu trữ.

Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt văn bản mới.

Đại biểu dự hội nghị.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung đã quán triệt thành nhiệm vụ, gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc triển khai bảo đảm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn.