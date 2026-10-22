Quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Hội nghị được tổ chức vào chiều 22/10, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Trần Huy Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại điểm cầu các đảng uỷ xã, phường có các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, các ban, cơ quan của đảng ủy, cơ quan chuyên môn thuộc HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu được quán triệt chỉ đạo, định hướng, quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong Bộ Excel kèm theo Hướng dẫn số 07- HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự tập huấn, quán triệt.

Trao đổi, giải đáp và tiếp nhận câu hỏi, phản ánh liên quan Hướng dẫn số 07- HD/BTCTW, trong đó có danh mục mã, kỳ thống kê từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026, cách trả lương theo vị trí công việc, hiệu suất, kết quả công việc và phương án theo từng năm…

Qua quán triệt, tập huấn, đồng chí Trần Huy Phương đề nghị hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, xã, phường quán triệt nghiêm túc yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương về nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031. Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp nên các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xác định rõ vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, trách nhiệm và yêu cầu năng lực.

Đại biểu dự tại điểm cầu Bắc Ninh.

Nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn của Trung ương để bố trí, lựa chọn các vị trí phù hợp, có danh mục vị trí việc làm chuẩn, cơ sở dữ liệu thống nhất và làm rõ nhu cầu, phương án biên chế cả giai đoạn cũng như từng năm.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đầy đủ, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án giao biên chế của hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, xử lý theo thẩm quyền và có kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện quy định.