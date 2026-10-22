Quán triệt, tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chỉ đạo, định hướng, quan điểm và nguyên tắc cốt lõi trong việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực nhằm phục vụ công tác xây dựng phương án giao biên chế trong toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin những nội dung quan trọng tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng, quan điểm chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm (ảnh chụp màn hình).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn quy trình 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả bước đầu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tại các bộ, ngành, địa phương.

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Nếu sắp xếp tổ chức bộ máy là đổi mới “phần cứng” thì vị trí việc làm là “phần mềm” quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy. Việc thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Trung ương là bước chuyển căn bản từ quản lý biên chế theo số lượng sang quản lý theo vị trí, khối lượng, sản phẩm và hiệu quả công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tham luận tại hội nghị.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ bám sát 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ và tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như: Cụ thể hóa nhiệm vụ thành từng công việc, đo đếm được; xác định rõ tần suất, khối lượng, thời gian và sản phẩm đầu ra của từng công việc, sát thực tiễn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung kiểm tra chéo theo 4 trục chức năng “nhiệm vụ - công việc - vị trí việc làm - biên chế”; mỗi số liệu phải có nguồn, có mã tham chiếu, truy vết được; chọn “làm điểm trong làm điểm” trước khi triển khai đồng loạt.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cùng với đó tỉnh sẽ thực hiện nghiêm nguyên tắc “ba không”: không lấy số người hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm; không tự ý sửa biểu mẫu của Trung ương; không chậm tiến độ. Xác định rõ “ba mốc tiến độ”, không lấy cơ chế hiện tại để né tránh các vướng mắc, khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng nêu lên một số vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời nêu bật quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc khắc phục mọi vướng mắc, khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tới cùng với tinh thần “làm đến đâu chắc đến đó, làm dứt điểm, làm liên tục, bảo đảm đúng tiến độ thời gian”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu đặt ra của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất trong nhận thức, xem việc xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm là nhiệm vụ trọng tâm. Tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng và không đồng nhất vị trí việc làm với số lượng người quy đổi hay chỉ tiêu biên chế. Mọi quy trình triển khai phải theo mạch thống nhất, từ xác định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra đến xây dựng vị trí việc làm chuẩn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trong triển khai phải kế thừa có chọn lọc, rà soát thực chất trên toàn hệ thống. Việc kế thừa tập trung vào những nội dung đã đúng, đã được kiểm chứng như danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực. Đồng thời kiên quyết điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ các vị trí không còn phù hợp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, quá trình thực hiện phải có tiến độ rõ ràng, sản phẩm cụ thể và giao nhiệm vụ đến từng đầu mối. Đồng thời lưu ý, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, bảo đảm chất lượng; thực hiện nghiêm lộ trình các mốc tiến độ đã xác định, không để chậm trễ ở khâu trước ảnh hưởng đến khâu sau; chủ dộng nhận diện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.