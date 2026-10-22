Quán triệt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 3.042 điểm cầu trên cả nước, với khoảng gần 55.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: H.L

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu về VTVL, tổ chức bộ máy, biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hội nghị được kết nối đến 78 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: H.L

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung trọng tâm trong các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị và các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu được trao đổi, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị; sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong bộ excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: H.L

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, đây là cuộc cách mạng trong công tác cán bộ và sẽ quyết liệt, quyết tâm làm đến cùng. Trao đổi kinh nghiệm bước đầu, các ý kiến cũng nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, VTVL gắn với xây dựng phương án giao biên chế tại đơn vị, địa phương mình. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất cần có hướng dẫn thống nhất, cụ thể hơn trong thực hiện các nhiệm vụ đang còn lúng túng; rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp tỉnh, cấp xã; thiết lập đầu mối thông tin, chia sẻ cách làm, các giải pháp… nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc và ghi nhận cao tinh thần tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương với những ý kiến hết sức xác đáng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, VTVL gắn với chức vụ, chức danh, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả, sản phẩm công vụ cụ thể; là căn cứ trung tâm để bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xếp ngạch, thực hiện chế độ đối với các công chức, viên chức. VTVL phải trả lời các câu hỏi: Làm việc gì, tạo ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và cần năng lực gì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, việc xác định VTVL phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyệt đối không lấy số lượng người, ngạch, bậc và biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng. Không đồng nhất một VTVL với một người hoặc số người quy đổi với chỉ tiêu biên chế được giao. Bên cạnh đó, phải xác định rõ tiêu chuẩn, trình độ và năng lực cần thiết đối với từng VTVL.

Về công tác quản lý, sử dụng biên chế, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trên cơ sở biên chế được xác định và giao theo quy định, cần tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong việc điều động, sắp xếp và bố trí nhân lực thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Đối với quá trình triển khai, đồng chí yêu cầu kế thừa kết quả đã có về dữ liệu VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực, nhất là những nội dung đã được kiểm chứng và còn phù hợp. Việc rà soát phải đi vào thực chất, tập trung đề xuất điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ những vị trí không còn phù hợp; bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình phải bảo đảm đúng thẩm quyền, thống nhất về phương pháp, tiêu chí và dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời tính đến đặc thù công việc của từng khối, ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Việc hoàn thiện VTVL cần gắn với kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ và những bất cập trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan phải đối chiếu theo chiều dọc giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời đối chiếu theo chiều ngang giữa các cơ quan để nhận diện rõ những nhiệm vụ trùng lặp, giao thoa hoặc chưa được phân định đầy đủ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, những cơ quan, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ theo Kết luận số 76 cần phát huy kết quả đạt được, nhất là việc phân định nhiệm vụ chung, nhiệm vụ của Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Đối với những cơ quan, đơn vị còn lúng túng hoặc chưa triển khai sâu các nội dung kế thừa, đồng chí yêu cầu rà soát, nghiên cứu cách làm hiệu quả của những đơn vị đã thực hiện tốt, chủ động trao đổi, rút kinh nghiệm và triển khai theo lộ trình thống nhất. Các cơ quan thường trực, bộ phận tham mưu, giúp việc cần phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xác định rõ sản phẩm, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế kiểm chứng kết quả ở từng khâu, với các mục tiêu cụ thể từ nay đến cuối năm, phấn đấu đến ngày 30/11 hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 12/2026.