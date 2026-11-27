Quang cảnh hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tại xã Long Điền.

Đại biểu được triển khai 6 chuyên đề trọng tâm, gồm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được triển khai kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Bí thư Đảng uỷ xã Long Điền Nguyễn Nam Quân cùng hơn 300 đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn xã tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.