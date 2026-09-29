Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, TPHCM cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hành động

Sáng 29-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Phát biểu quán triệt công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM tại cơ sở, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức nêu rõ, việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu.

Mỗi chương trình, kế hoạch hành động phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm; đồng thời tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hoá thực thi.

Mỗi địa phương phải xác định rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần tập trung, việc phải liên kết, hạ tầng có sức lan toả. Phát triển vùng phải gắn kinh tế với văn hoá, xã hội, an sinh, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng và an ninh.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đổi mới nghiên cứu, học tập, quán triệt theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới và yêu cầu đặt ra đối với từng lĩnh vực công tác.

Quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương về học và làm theo Bác phải thực hành thường xuyên, vận dụng hiệu quả. “Cán bộ phải được khuyến khích dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung”, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản biện xác đáng từ thực tiễn để kịp thời hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện.