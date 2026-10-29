Quán triệt, hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng

Dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, công chức các sở, ban, ngành và Thanh tra tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả thực tế tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn gặp lúng túng do thiếu hệ thống tiêu chí và phương pháp chuẩn hóa. Để khắc phục triệt để hạn chế này, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg, đồng thời ban hành Quyết định số 968/QĐ-TTCP ngày 21/10/2026 quy định rõ tiêu chí, quy trình và trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Bộ tiêu chuẩn mới ban hành giúp các nhà quản lý nhìn nhận, đánh giá đúng năng lực thực thi công vụ, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hướng dẫn phương pháp chấm điểm, các nhóm tiêu chí (tính điểm, điểm trừ, điểm cộng) và tiêu chí đặc thù cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quyết định số 968/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cũng được triển khai chi tiết với 5 nhóm nội dung (tổng điểm 100), bao gồm: Tính đầy đủ/chính xác, trình độ tuân thủ trình tự thủ tục, mức độ công khai minh bạch, mức độ đáp ứng yêu cầu và việc xử lý vi phạm. Hội nghị cũng hướng dẫn các bước lập kế hoạch, tự đánh giá hàng năm, kiểm tra, rà soát và lưu trữ hồ sơ, mã số tài liệu kiểm chứng kèm theo.

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đi thẳng vào các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, qua đó thống nhất nhận thức và chuẩn hóa quy trình triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Thông qua việc nắm vững các quy định mới và áp dụng chuẩn hóa quy trình, các cơ quan nhà nước trên địa bàn sẽ biến công tác đánh giá thành công cụ quản lý sắc bén, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đẩy lùi tiêu cực và phòng, chống tham nhũng hiệu quả trong thời gian tới.