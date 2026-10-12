Quán triệt Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Phó Trưởng ban Thường trực hội thi, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Phó Trưởng ban Thường trực hội thi, hội thao dự và chỉ đạo.

Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và chỉ huy Lữ đoàn 127.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026 được Quân chủng Hải quân tổ chức tại 4 khu vực (Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh). Tại khu vực 3, hội thi, hội thao diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10, với sự tham gia của 5 tàu thuộc Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang.

Các đại biểu dự nghe quán triệt hội thi, hội thao. (Ảnh: Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Tại hội nghị, Ban tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, quy chế hội thi, hội thao; thống nhất phương pháp kiểm tra, đánh giá, chấm điểm và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức.

Hội thi tàu tốt gồm 4 nội dung: Toàn tàu; cơ điện; vũ khí; khí tài - điện tử.

Hội thao huấn luyện tàu gồm 13 nội dung: Công tác sẵn sàng chiến đấu; tham mưu huấn luyện; điều lệnh tàu; phòng thủ dân sự; đội ngũ dân quân tự vệ; bơi 100m; chiến thuật tàu; hàng hải; vũ khí; khí tài-điện tử; cơ điện; nhận thức chính trị và công tác hậu cần.

Các nội dung được tổ chức kết hợp giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành, tại bến và trên biển, nhằm đánh giá toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ trên từng tàu.

Để chuẩn bị cho hội thi, hội thao, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, trong đó Lữ đoàn 127 trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các tàu ôn luyện, củng cố, hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo và lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thi, hội thao chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, quy chế; đánh giá, chấm điểm khách quan, công tâm, chính xác; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại diện các tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang bốc đề thi. (Ảnh: Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân lưu ý cán bộ, chiến sĩ các tàu dự thi phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, bình tĩnh, tự tin; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế hội thi, hội thao; vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Hội thi, hội thao là dịp đánh giá thực chất chất lượng xây dựng tàu tốt, kết quả huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân thường trực trên biển; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngay sau hội nghị quán triệt, cán bộ, chiến sĩ các tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang bước vào thực hiện các nội dung hội thi, hội thao theo kế hoạch của Ban tổ chức.