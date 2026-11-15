Quán triệt, học tập, triển khai Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quán triệt tinh thần Chỉ thị, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai coi việc học tập, triển khai thực hiện là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh cải cách tư pháp, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cao đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với vị trí, vai trò và trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo cơ sở chính trị quan trọng để toàn Ngành tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Để cụ thể hóa Chỉ thị, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 16/6/2026; Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình hành động số 290-CTr/ĐU ngày 26/6/2026 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 387/KH-VKS ngày 29/7/2026 về thực hiện Chỉ thị trong công tác xây dựng Ngành. Các văn bản đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai xác định việc học tập, quán triệt Chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Lào Cai và nhiệm vụ cải cách tư pháp. Trọng tâm là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và Kiểm sát viên về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; nhận thức sâu sắc trách nhiệm của ngành trong bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Việc thực hiện Chỉ thị phải được cụ thể hóa trong chương trình công tác, sinh hoạt chi bộ và hoạt động chuyên môn; bảo đảm sự thống nhất giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Mỗi nhiệm vụ cần được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập. Qua đó, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành động lực thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Đổi mới mạnh mẽ, thực chất hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai cần tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Trước hết, tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án. Kiểm sát viên phải chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm chắc chứng cứ, đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ án; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, kiểm sát chặt chẽ các quyết định tố tụng, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng, đối đáp và bản lĩnh nghề nghiệp của Kiểm sát viên tại phiên tòa; bảo đảm mọi quyết định tố tụng đều dựa trên chứng cứ hợp pháp, được xem xét khách quan, toàn diện, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ việc khác theo thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án và các hoạt động tư pháp có liên quan. Đặc biệt, quan tâm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện vi phạm, thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu khắc phục vi phạm. Hoạt động kiểm sát không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý những sai phạm đã xảy ra mà còn phải chú trọng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục bất cập trong quản lý và áp dụng pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất.

Đối với địa bàn tỉnh Lào Cai, với đặc điểm riêng về điều kiện địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội và hoạt động giao lưu qua biên giới, đội ngũ Kiểm sát viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, nhất là những vụ việc phức tạp, có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi thẩm quyền. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn, hướng thiện; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, chuyên nghiệp và liêm chính.

Con người là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật và có tinh thần trách nhiệm cao là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW.

Các đồng chí đảng viên phát biểu ý kiến.

Quán triệt Kế hoạch số 387/KH-VKS của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đơn vị cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa liêm chính; lấy phương châm “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” làm chuẩn mực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên. Mỗi cá nhân phải thường xuyên tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn uy tín, danh dự của người cán bộ Kiểm sát.

Cùng với đó, cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng hình thức tự đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kèm cặp giữa cán bộ có kinh nghiệm với cán bộ trẻ. Việc phân công, bố trí công chức phải xuất phát từ yêu cầu công việc, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người; gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ, chất lượng và hiệu quả giải quyết nhiệm vụ. Công tác đánh giá, xếp loại công chức cần bảo đảm khách quan, thực chất, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm căn cứ, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý cán bộ, công chức; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng, kỷ luật công vụ và nghiệp vụ. Qua đó, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phát huy năng lực, sở trường, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Chuyển đổi số là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Chương trình hành động số 290-CTr/ĐU của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai và Kế hoạch số 387/KH-VKS đã xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng nền kiểm sát số, số hóa hồ sơ, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghiệp vụ.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; sử dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và nền tảng số theo lộ trình của Ngành. Chú trọng số hóa hồ sơ, tài liệu đủ điều kiện; từng bước ứng dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo án, khai thác hiệu quả tài liệu, chứng cứ điện tử và phương tiện trình chiếu tại phiên tòa. Việc triển khai phải gắn với yêu cầu bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, an toàn, bảo mật thông tin và bí mật nhà nước.

Cùng với nhiệm vụ chuyển đổi số, cần cụ thể hóa Chỉ thị thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị; gắn kết quả thực hiện với các chỉ tiêu nghiệp vụ, nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Ngành. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, thực chất; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, đồng thời nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Cao Vân Anh - Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận tại hội nghị.

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu quan trọng đối với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Đối với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai, việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và đổi mới, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai quyết tâm đưa các nội dung của Chỉ thị vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo vệ công lý, Hiến pháp và pháp luật, quyền con người, quyền công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.