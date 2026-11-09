Quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết - nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Chi bộ thôn Tây Yên, xã Đồng Thái tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 11, tập trung quán triệt các nghị quyết của Trung ương.

Quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất cao

Ngày 28/10/2026, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 6 điểm cầu các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 129 điểm cầu xã, phường. Hội nghị là bước triển khai quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trọng tâm đợt quán triệt là ba nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, là Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có liên quan.

Ba nghị quyết có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, tập trung giải quyết đồng bộ những vấn đề căn bản của công tác xây dựng Đảng như: đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tinh thần xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với Ninh Bình, việc triển khai các nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu quản lý cao hơn đòi hỏi các cấp ủy phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng ba kế hoạch triển khai thực hiện, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật là yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc triển khai nhiệm vụ đến từng tổ chức đảng, xác định phần việc gắn với chức năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, chú trọng giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn đọng; phân công rõ người phụ trách, thời gian, sản phẩm và kết quả thực hiện.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản của Tỉnh ủy.

Ngay sau hội nghị cấp tỉnh, công tác quán triệt tiếp tục được triển khai tại các tổ chức đảng như: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh đã nhanh chóng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết;… thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Tại các đảng bộ xã, phường, việc tuyên truyền, quán triệt cũng được chú trọng với yêu cầu đưa những nội dung cốt lõi của nghị quyết đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Xuân Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiển Khánh cho biết: “Ngay sau hội nghị trực tuyến của tỉnh, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết và Kế hoạch của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ và triển khai đồng bộ đến các chi bộ trực thuộc.

Chúng tôi chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề với ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng truyền thông, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi của các nghị quyết, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện”.

Cũng theo đồng chí Phạm Xuân Thao, Đảng ủy xã đặc biệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiển Khánh tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV sau hội nghị trực tuyến.

Việc triển khai sâu rộng nghị quyết không chỉ nhằm truyền đạt đầy đủ nội dung văn bản mà quan trọng hơn là giúp mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những vấn đề mới, những yêu cầu đặt ra và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là tiền đề quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng chuyển những chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Cụ thể hóa nghị quyết, tạo chuyển biến từ cơ sở

Tại Tổ dân phố Chấn Vũ, phường Nam Hoa Lư, nơi có làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống Ninh Vân, việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên đang trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh là nội dung có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.

Tổ dân phố Chấn Vũ hiện có 376 hộ dân với khoảng 20 doanh nghiệp, trên 80% người dân làm nghề đá mỹ nghệ. Chi bộ Tổ dân phố có 85 đảng viên, trong đó, trên 30% là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Với đặc thù đó, việc triển khai quy định mới không chỉ góp phần thống nhất nhận thức về vai trò của đảng viên làm kinh tế mà còn tạo động lực phát huy tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Đức Sỹ, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Chấn Vũ chia sẻ: “Là địa bàn có đông đảng viên tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những nội dung mới của Quy định số 224-QĐ/TW. Quy định thể hiện sự quan tâm, khuyến khích của Đảng đối với đảng viên làm kinh tế, đồng thời, đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm nêu gương. Mỗi đảng viên không chỉ phải sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn phải có trách nhiệm với người lao động, tích cực đóng góp cho các phong trào, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương”.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Chấn Vũ tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương và văn bản của Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Phạm Đức Sỹ, trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh, nhiều cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ đã chủ động ứng dụng công nghệ vào thiết kế sản phẩm, quảng bá và mở rộng các kênh tiêu thụ. Việc kết hợp giữ gìn giá trị nghề truyền thống với đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh chính là hướng đi cần được phát huy. Trong đó, đội ngũ đảng viên là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải thực sự gương mẫu, đi đầu, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Thực tế khi nghị quyết, quy định của Đảng gắn trực tiếp với thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh sẽ tạo được sự quan tâm, đồng thuận và động lực hành động của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình cụ thể hóa các nghị quyết, phải xuất phát từ điều kiện thực tế, lựa chọn đúng những vấn đề cần giải quyết, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Tại xã Đồng Thái, việc cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy được xác định gắn với yêu cầu ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Mai Cao Vị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Thái cho biết: “Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình hành động sát thực tiễn, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trọng tâm là hoàn thiện quy hoạch phát triển sau sáp nhập, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm đặc trưng; đồng thời, ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Mỗi nhiệm vụ đều được xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo”.

Từ thực tiễn các địa phương cho thấy, việc cụ thể hóa nghị quyết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với những nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách bền vững, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quyết định.

Đối với cán bộ, đảng viên trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, tinh thần nghị quyết trước hết phải thể hiện trong thái độ, trách nhiệm và chất lượng phục vụ. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Hưng, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, đảng viên phụ trách lĩnh vực Thương binh - xã hội, mỗi ngày tiếp nhận, xử lý khoảng 10 hồ sơ của công dân. Với đặc thù công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người có công và các đối tượng chính sách, việc giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định có ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Hưng nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt chia sẻ: “Qua học tập, quán triệt nghị quyết, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với công việc thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, điều quan trọng nhất là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, giải quyết hồ sơ đúng quy định, hạn chế để người dân phải đi lại nhiều lần. Tôi cũng xác định cần chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân”.

Từ những việc làm cụ thể trong giải quyết thủ tục hành chính đến đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phát triển sản xuất, kinh doanh, có thể thấy, nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành tốt, mỗi khó khăn được tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân đều góp phần khẳng định hiệu quả thực hiện nghị quyết.

Khi mỗi cấp ủy thực sự đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm để cụ thể hóa nghị quyết bằng kết quả rõ ràng sẽ tạo động lực quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.