Quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; báo cáo viên đảng ủy, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy…

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin tới các đại biểu các quan điểm chỉ đạo, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đó là, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới của Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau nội dung học tập, quán triệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý đối với 5 dự thảo chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan đảng tỉnh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các ý kiến tập trung đánh giá tính phù hợp, khả thi của các dự thảo; phân tích những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh và đề xuất nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Các ý kiến sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo và ban hành trong tháng 10.

Các đại biểu phát biểu ý kiến, góp ý tại hội nghị.

Định hướng nội dung công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục bám sát kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy; tập trung tuyên truyền sâu rộng 3 nghị quyết, 2 kết luận và 2 quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Việc tuyên truyền cần gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, chủ động định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong tuyên truyền hoạt động đối ngoại, ngoại giao, cần nhấn mạnh, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và các hoạt động chào mừng những ngày lễ, sự kiện lớn trong tháng 11.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cần chủ động nghiên cứu sâu các nghị quyết, kết luận, quy định; đổi mới phương pháp truyền đạt theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát đối tượng, gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Cùng với đó, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và dư luận xã hội; kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh; tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, nhất là thông qua fanpage “Đảng trong tim” của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.