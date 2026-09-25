Quán triệt các kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Đồng chí Đào Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường dự và chỉ đạo hội nghị. Dự còn có các đồng chí lãnh đạo phường cùng hơn 100 cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 24/9.

Qua đó, tập trung sâu tuyên truyền 6 chuyên đề về kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị. Nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Hội nghị cũng quán triệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới trên địa bàn phường.

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đại Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Lan Anh - Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị phải gắn với trách nhiệm thực hiện của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị: các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung nghiên cứu nội dung các kế hoạch của Đảng ủy phường; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, có phân công trách nhiệm và theo dõi kết quả thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới và trách nhiệm trong công việc, góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống...

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch triển khai ở địa phương, làm cơ sở để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của phường Đoàn Kết.