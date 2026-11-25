Ngày 25-11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Phòng An ninh mạng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú phường Phú Xuân, TP Huế), quản trị viên chính nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”, do buông lỏng kiểm duyệt, không kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan đến vụ bắt ghen trên xe ô tô VF3.

Cơ quan Công an làm việc với quản trị viên chính nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền nhiều video, hình ảnh nhạy cảm ghi lại cảnh một đôi nam nữ trên xe ô tô VF3. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook “Mỹ Thuận Lê” đăng tải đoạn video dài 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm tại nhóm “Garage Sale in Huế”.

Xác định nội dung đăng tải có tính chất tiêu cực, đồi trụy, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm việc với ông N.V.S., quản trị viên chính của nhóm Facebook nói trên.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.S. thừa nhận đã buông lỏng công tác kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng đã ra quyết định xử phạt ông N.V.S. số tiền 15 triệu đồng về hành vi “quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”.

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19-8-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm trên mạng xã hội cần nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn liền với vai trò của người quản lý, điều hành khi để nội dung vi phạm pháp luật xuất hiện trên không gian mạng.

Các quản trị viên cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tăng cường kiểm duyệt bài viết, bình luận của thành viên; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn môi trường mạng an ninh, an toàn.