Quản trị viên nhóm 257.000 thành viên bị phạt vì đăng tin sai về 'Trường Con'

Sáng 26/10, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook có tên “Tộc bàn phím 1” thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật về một cá nhân được biết đến với cái tên “Giang hồ mạng - Trường Con”.

Cục An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng làm việc với quản trị viên hội nhóm là Nguyễn Q.H.

Hình ảnh hội nhóm do Nguyễn Q.H. đăng tải. Ảnh: Cục An ninh mạng

Tại cơ quan công an, H. khai nhận là quản trị viên của hội nhóm “Tộc bàn phím 1” với khoảng 257.500 thành viên. H. duyệt đăng các nội dung, hình ảnh không đúng sự thật liên quan đến “Giang hồ mạng - Trường Con” nhằm “câu view”, “câu like”, thu hút người xem và tăng lượt tương tác. H. cho biết chưa hưởng lợi gì từ việc này.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Mức phạt với H. là từ 10 - 15 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Nguyễn Q.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Cục An ninh mạng

Đồng thời, hội nhóm “Tộc bàn phím 1” được giao cho Công an TP Hải Phòng phối hợp với cá nhân liên quan quản lý, định hướng việc đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng.

Đại diện Cục An ninh mạng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; không đăng tải, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được xác thực, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội không nên núp bóng hội nhóm để lan truyền thông tin sai sự thật. Quản trị viên, người kiểm duyệt nội dung cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bài đăng, bình luận và kịp thời ngăn chặn nội dung vi phạm.

Đại diện Cục An ninh mạng khuyến cáo: “Không coi lượt tương tác là thước đo đúng sai. Những nội dung giật gân, bôi nhọ, gây tranh cãi có thể thu hút nhiều lượt xem nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến cá nhân và cộng đồng”.