Với chủ đề "Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty", AF9 dự kiến diễn ra ngày 3/12 tại TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), gặp gỡ báo chí, thông tin về Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9).

Với chủ đề "Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty", AF9 dự kiến diễn ra ngày 3/12 tại TPHCM. Diễn đàn được VIOD tổ chức liên tục từ năm 2018, với sự hỗ trợ của IFC, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và sự đồng hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX và HOSE.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD chia sẻ về thông điệp và giá trị của AF9, đồng thời nêu định hướng hành động cho doanh nghiệp niêm yết năm 2027. Các nội dung tập trung vào cách gia tăng giá trị doanh nghiệp từ góc nhìn xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty.

Ông Phan Lê Thành Long, Tổng Giám đốc VIOD, giới thiệu các sáng kiến quản trị công ty nhằm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư và thị trường, trong đó có chương trình đánh giá theo Chuẩn của ASEAN (ACGS), VNCG50 và hoạt động vinh danh ACGS20, VNCG50 năm 2026.

Trao đổi tại họp báo, các chuyên gia phân tích: Nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026-2030 ngày càng cấp thiết. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp là những kênh có tiềm năng đa dạng hóa nguồn lực tài chính.

Khả năng tiếp cận vốn gắn với năng lực tín nhiệm và chất lượng quản trị công ty. Xếp hạng tín nhiệm cung cấp đánh giá độc lập về rủi ro tín dụng và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Quản trị minh bạch, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng quyết định chiến lược, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình.

Tại buổi gặp gỡ, ông Long cho biết nhu cầu vốn đầu tư của toàn nền kinh tế đến năm 2030 là hàng triệu tỷ đồng; vốn nhà nước có thể bố trí 20%, phần còn lại cần huy động từ nhiều nguồn, trong đó có thị trường vốn. Ông nhận định thị trường cổ phiếu niêm yết còn khoảng cách so với nhu cầu vốn này.

Diễn đàn năm nay tập trung vào vốn trái phiếu và vốn nợ, với xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp làm trọng tâm. Theo ông Long, quản trị công ty và ESG ngày càng quan trọng khi các tiêu chí này được tích hợp vào bộ tiêu chí xếp hạng tín nhiệm.

AF9 dự kiến quy tụ khoảng 350 lãnh đạo cấp cao từ khoảng 250 doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, cùng đại diện cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và quỹ đầu tư trong nước, quốc tế.

Diễn đàn dự kiến có 3 nội dung: triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2028 và tác động đến thị trường vốn; vai trò của xếp hạng tín nhiệm trong huy động vốn, đặc biệt qua trái phiếu; và vai trò của các định chế chuyên nghiệp trong nâng cao năng lực hội đồng quản trị, chất lượng thực hành quản trị công ty.

Phiên tọa đàm "Gia tăng tín nhiệm và giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Hội đồng quản trị cần làm gì?" sẽ bàn về các yếu tố tạo niềm tin của thị trường, vai trò của quản trị công ty, cổ đông và hội đồng quản trị.

Một điểm nhấn là vinh danh các doanh nghiệp ACGS20 năm 2026, ghi nhận những doanh nghiệp có điểm đánh giá tốt về quản trị công ty theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN. Diễn đàn cũng vinh danh VNCG50, sáng kiến do VIOD khởi xướng từ năm 2024, dựa trên các tiêu chí ACGS được lựa chọn phù hợp với thực tiễn Việt Nam.