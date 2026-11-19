100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số

Diễn ra đúng dịp nhà trường hướng tới kỷ niệm 80 năm xây dựng, phát triển và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hội thảo quy tụ giới học giả, chuyên gia quản trị trong và ngoài nước bàn về "Quản trị thông minh và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số vì sự phát triển bền vững".

Không né tránh những điểm nghẽn thực tế, diễn đàn buộc người làm quản trị và giáo dục phải đối diện với câu hỏi hóc búa: công nghệ đang mở đường cho tăng trưởng, nhưng ai sẽ gánh rủi ro và thích ứng ra sao khi cuộc chơi thay đổi?

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo

Mở đầu hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương (Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) chỉ rõ rằng quản trị thông minh không thể chỉ là chuyện khoác áo công nghệ mà phải gắn với đổi mới thực chất phương thức quản trị và nâng cao hiệu quả tổ chức, đồng thời đưa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành hai động lực bổ trợ cho phát triển bền vững. Theo ông, đại học không thể chỉ dừng ở việc "ra lò" nhân lực theo đơn đặt hàng thị trường mà phải tiên phong tạo lập tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao nghiên cứu phục vụ cộng đồng.

Ở phiên toàn thể do GS.TS. Trần Thọ Đạt (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân) và PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) điều hành, các báo cáo chính lần lượt bóc tách từng lát cắt của cuộc chuyển dịch:

GS.TS. Trần Thọ Đạt đặt vấn đề về tác động tiềm năng của trí tuệ nhân tạo đối với nền kinh tế Việt Nam, kéo theo câu hỏi cốt lõi: làm sao để AI nâng năng suất nhưng thực sự mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

PGS. TS Trần Thọ Đạt (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân) trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học 2026

Ông Marc David Kramer (VinUniversity) nhìn từ góc độ khởi nghiệp ở Đông Nam Á để chỉ ra rằng chính các bài toán phát triển bền vững đang mở ra cơ hội thị trường, nhưng vấn đề là phải kiểm chứng được nhu cầu thật và tính khả thi của mô hình.

GS.TS. Christiane Naumann (Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt, Đức) đi vào bài toán tích hợp chuyển đổi số với phân cụm dựa trên AI để đổi mới mô hình kinh doanh, đặt ra yêu cầu đánh giá chất lượng dữ liệu và kiểm chứng kết quả trước khi triển khai.

TS. Veronica Sarcino-Almase (Đại học Bách khoa Philippines) nhấn mạnh yếu tố lãnh đạo, marketing, đổi mới bao trùm và gắn kết cộng đồng trong xây dựng đại học thông minh, gợi mở cách làm thực tế cho những cơ sở còn hạn chế về nguồn lực.

Đi sâu vào hai phiên chuyên đề, các tham luận và thảo luận không dừng ở lý thuyết quản trị mà chạm thẳng vào những mâu thuẫn bên trong tổ chức.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Công đoàn tặng hoa và Giấy chứng nhận cho các diễn giả

Tại phiên chuyên đề "Quản trị doanh nghiệp và mô hình kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên số" (do PGS.TS. Vũ Thị Kim Anh và GS.TS. Dang Yin đồng chủ trì), sự chú ý đổ dồn vào sự chuyển dịch từ kiểm soát sang đồng quản trị và cơ chế để tiếng nói người lao động thực sự đi vào quyết định quản lý. Bên cạnh đó là các góc nhìn về lãnh đạo chuyển đổi xanh, vốn trí tuệ xanh gắn với cơ chế khen thưởng và đánh giá, tác động của Fintech tới tình trạng dễ bị tổn thương tài chính của cá nhân, hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến trước khi mua sắm sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Song song, phiên chuyên đề "Quản trị nguồn nhân lực, năng lực số và ứng dụng công nghệ trong tổ chức" (do TS. Ha Van Sy và TS. Adelia R. Roadilla đồng chủ trì) chỉ ra những vấn đề nhạy cảm của nguồn lực hiện đại. Đó là chuyện đánh giá đúng mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trước khi đầu tư, nghịch lý nhân sự cảm thấy trình độ vượt yêu cầu công việc và chững lại nghề nghiệp tác động ra sao tới sự chủ động phát triển, việc dùng dữ liệu để nhận diện nguy cơ sinh viên bỏ học mà vẫn hạn chế phân loại sai, hay bài toán văn hóa quản trị gắn với tính bền vững kinh tế trong ngành hóa chất Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Khép lại bức tranh của ICFBA-2026, thông điệp nhất quán được PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương nhấn mạnh là trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc đóng góp luận cứ khoa học và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm, hướng tới quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển bền vững.

Đổi mới sáng tạo và công nghệ số chỉ có ý nghĩa khi giúp tổ chức vận hành minh bạch hơn, hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng sống, chất lượng việc làm của con người. Nếu quản trị bỏ quên yếu tố con người, mọi cuộc chuyển đổi, dù gắn mác "thông minh" hay "bền vững" đều dễ rơi vào cái bẫy hình thức.