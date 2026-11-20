Tại Hội thảo khoa học quốc tế ICFBA-2026 ngày 19/11 với chủ đề “Quản trị thông minh và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số vì sự phát triển bền vững”, PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, cho rằng quản trị thông minh không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào hoạt động điều hành mà đòi hỏi thay đổi thực chất phương thức quản trị, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Theo PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần được xem là hai động lực có mối quan hệ bổ trợ trong quá trình phát triển bền vững. Trong đó, các cơ sở giáo dục đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực theo nhu cầu thị trường mà còn cần đóng vai trò tạo lập tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ cộng đồng.

“Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và xu hướng toàn cầu hóa công nghệ đang tạo ra những biến đổi mang tính bước ngoặt trên phạm vi toàn cầu”, PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương nói. “Trong bối cảnh đó, yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi các quốc gia, tổ chức, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phải tăng cường liên kết, gắn tăng trưởng kinh tế với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, quản trị thông minh và đổi mới sáng tạo”.

PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương nhấn mạnh các trường đại học và cộng đồng khoa học cần phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, mô hình quản trị tiên tiến và giải pháp công nghệ để giải quyết những thách thức thực tiễn.

PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: B.B

Các nghiên cứu tại Hội thảo đã tập trung vào ba trụ cột chính là quản trị thông minh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong đó, nổi bật là các nghiên cứu về mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng nguồn lực trong tổ chức, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu đề cập đến phát triển nguồn nhân lực số, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động trước sự phát triển của AI. Các vấn đề về chất lượng việc làm, quan hệ lao động, đối thoại xã hội, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quá trình chuyển đổi số cũng được đặt ra.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận năm nhóm nội dung: quản trị doanh nghiệp và mô hình kinh doanh bền vững; quản trị thông minh trong khu vực công; đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học; ứng dụng AI trong kinh doanh và quản lý; phát triển và giữ chân đội ngũ nhân lực số, nhân tài số.

AI, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Ở phiên toàn thể do GS.TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân và PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương đồng chủ trì, các diễn giả tập trung phân tích tác động của công nghệ, đổi mới sáng tạo và những yêu cầu mới đối với hoạt động quản trị.

GS.TS. Trần Thọ Đạt đề cập đến tiềm năng tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền kinh tế Việt Nam. Vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác AI để nâng cao năng suất mà còn là bảo đảm những lợi ích từ công nghệ được phân bổ phù hợp giữa doanh nghiệp và người lao động.

GS.TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: B.B

Chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp, ông Marc David Kramer (VinUniversity) đã phân tích những cơ hội kinh doanh tại Đông Nam Á xuất phát từ các yêu cầu phát triển bền vững. Tuy nhiên, để chuyển hóa cơ hội thành mô hình kinh doanh khả thi, doanh nghiệp cần xác định đúng nhu cầu thực tế của thị trường và kiểm chứng tính khả thi của sản phẩm, dịch vụ.

Trong khi đó, GS.TS. Christiane Naumann (Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt, Đức) trình bày về việc kết hợp chuyển đổi số với phương pháp phân cụm dựa trên AI nhằm đổi mới mô hình kinh doanh. Tham luận nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng dữ liệu và kiểm chứng kết quả phân tích trước khi đưa vào ứng dụng.

Từ kinh nghiệm tại Philippines, TS. Veronica Sarcino-Almase (Đại học Bách khoa Philippines) tập trung vào vai trò của lãnh đạo, marketing, đổi mới sáng tạo bao trùm và gắn kết cộng đồng trong xây dựng mô hình đại học thông minh. Những yếu tố này được xem là cơ sở để các trường đại học, kể cả những cơ sở còn hạn chế về nguồn lực, từng bước cải thiện năng lực quản trị.

BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Hai phiên chuyên đề của hội thảo đi sâu vào những vấn đề cụ thể trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững và phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số.

Tại phiên “Quản trị doanh nghiệp và mô hình kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên số”, do PGS.TS. Vũ Thị Kim Anh và GS.TS. Dang Yin đồng chủ trì, các tham luận đề cập đến sự chuyển dịch từ phương thức quản lý thiên về kiểm soát sang đồng quản trị, trong đó tiếng nói của người lao động cần được phản ánh thực chất hơn trong các quyết định của tổ chức.

Các nội dung thảo luận cũng tập trung vào vai trò của lãnh đạo trong chuyển đổi xanh, vốn trí tuệ xanh và cơ chế khen thưởng, đánh giá trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các nghiên cứu phân tích tác động của công nghệ tài chính (Fintech) đến mức độ dễ bị tổn thương về tài chính của cá nhân, cũng như hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến của người tiêu dùng trước khi lựa chọn sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Hội thảo diễn ra đúng dịp nhà trường hướng tới kỷ niệm 80 năm xây dựng, phát triển và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: B.B

Ở phiên chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực, năng lực số và ứng dụng công nghệ trong tổ chức”, do TS. Ha Van Sy và TS. Adelia R. Roadilla đồng chủ trì, các đại biểu trao đổi về những thách thức trong quản trị nhân sự và ứng dụng dữ liệu.

Một số vấn đề được đặt ra gồm đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của tổ chức trước khi triển khai đầu tư công nghệ; tình trạng nhân viên cảm thấy năng lực của mình vượt quá yêu cầu công việc và tác động của sự chững lại trong nghề nghiệp đến động lực phát triển cá nhân.

Các tham luận cũng đề cập đến đổi mới quản trị đại học, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và các tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế, qua đó hình thành hệ sinh thái tri thức và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Hội thảo ICFBA-2026 là diễn đàn trao đổi học thuật về những yêu cầu mới đối với quản trị trong kỷ nguyên số, từ ứng dụng AI, đổi mới mô hình kinh doanh đến phát triển nguồn nhân lực và xây dựng tổ chức bền vững.