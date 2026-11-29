Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, sau khi sắp xếp, hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện các chuyển đổi lớn, quyết tâm tăng trưởng hai con số, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng là thành phố di sản.

Ông Đoàn Minh Huấn gợi mở 3 khía cạnh trọng tâm để hội thảo cùng quan tâm thảo luận gồm: Quản trị nhịp độ thực hiện các chuyển đổi chiến lược cần xác lập mô hình tăng trưởng mới chất lượng cao dựa trên các nền tảng hiện có như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi văn hóa, đối ngoại và hội nhập cũng như chuyển đổi nguồn nhân lực; kiến tạo “thành phố di sản”, xác lập mô hình phát triển dựa trên bản sắc và giá trị khác biệt; khơi thông nguồn lực, tạo lập động lực tăng trưởng bứt phá, tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Từ các vấn đề trên, hội thảo cần tập trung trả lời các câu hỏi chiến lược để làm rõ, Ninh Bình cần lựa chọn quan điểm phát triển và mô hình quản trị nào để biến không gian mới sau hợp nhất, sắp xếp lại đơn vị hành chính thành sức bật tăng trưởng và năng lực cạnh tranh dài hạn, cạnh tranh bằng hệ sinh thái? Chuyển lợi thế ban đầu thành giá trị chiến lược, từ tiếp cận huy động nguồn lực chuyển sang phát huy vòng đời của nguồn lực, biến nguồn lực thành năng lực phát triển bền vững? Việc tổ chức không gian và quy hoạch cần được định hướng ra sao để xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản hiện đại, thông minh, vừa giữ vững bản sắc, vừa tránh tình trạng đồng phục hóa đô thị?

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu khai mạc hội thảo.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn cũng lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những cơ chế cần thiết để chuyển hóa vốn tự nhiên, vốn văn hóa thành nguồn lực phát triển bền vững; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thực sự trở thành động lực tăng trưởng, tránh phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng truyền thống. Đồng thời, cần xác định những đột phá về thể chế, hạ tầng, tài chính, nhân lực và tổ chức nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược bằng những kết quả cụ thể, có thể đo lường được. Với trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp, hội thảo sẽ làm rõ những vấn đề cốt lõi, bổ sung luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị chính sách thiết thực, góp phần đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm Cố đô nghìn năm, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho rằng, hội thảo diễn ra vào thời điểm Ninh Bình đã trải qua hơn một năm hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, là dịp để nhìn nhận lại những chuyển biến bước đầu, nhận diện rõ yêu cầu mới và tìm những giải pháp có giá trị thực tiễn cho chặng đường phía trước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn thông qua hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đóng góp những nghiên cứu, tư vấn cụ thể, có thể vận dụng trực tiếp vào quá trình phát triển của tỉnh. Các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề: nâng cao năng lực quản trị phát triển trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức không gian phát triển để tạo sức mạnh tổng hợp cho Ninh Bình mới; lựa chọn mô hình, công cụ quản trị phù hợp để xây dựng thành phố di sản; xác định và phát huy những động lực tăng trưởng mới, bảo đảm phát triển bứt phá, bền vững.

Tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế Trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính – Tiền tệ quốc gia phát biểu tại hội thảo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chỉ rõ cơ hội, điểm nghẽn và rủi ro; phân định rõ những vấn đề tỉnh có thể chủ động giải quyết và những nội dung cần kiến nghị Trung ương. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan liên quan lựa chọn, cụ thể hóa những đề xuất phù hợp vào quy hoạch, chính sách và chương trình công tác theo thẩm quyền.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận tại các phiên chính với chủ đề: “Từ chuyển đổi chiến lược đến kiến tạo thành phố di sản” và “Từ kiến tạo thành phố di sản đến tăng trưởng bứt phá: Khơi thông nguồn lực, chuyển hóa thành động lực mới”.

Về nội dung “Đổi mới mô hình phát triển, đột phá tăng trưởng kinh tế Ninh Bình giai đoạn 2027-2030 và tiếp theo” của phiên “Từ chuyển đổi chiến lược đến kiến tạo thành phố di sản”, Tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia cho rằng, định hướng đổi mới mô hình phát triển tỉnh Ninh Bình cần dựa trên triết lý phát triển kinh tế - xã hội tự cường, sáng tạo, bền vững, hài hòa, gắn với mô hình phát triển: Kinh tế tự cường, sáng tạo + môi trường sinh thái hiện đại bền vững, bảo tồn di sản + văn hóa con người toàn diện, văn minh, nhân văn. Ninh Bình cần phát huy vai trò chính quyền kiến tạo; chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển” theo mục tiêu, kết quả và tác động; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Hội thảo khoa học “Quản trị phát triển tỉnh Ninh Bình trong kỷ nguyên mới: Chuyển đổi chiến lược – Tăng trưởng bứt phá – Kiến tạo thành phố di sản”.

Tiến sỹ Cấn Văn Lực cũng đề ra các đột phá chiến lược đến năm 2030 đối với tỉnh Ninh Bình gồm: Đổi mới tư duy phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất nhiều hơn; khai thác tốt cả động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, gắn với huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý. Tỉnh cần tích hợp, cập nhật quy hoạch và mô thức quản trị sau sáp nhập; phát triển hạ tầng kết nối, đa phương thức. Cùng với đó, tỉnh cần sớm hình thành hai cụm ngành dẫn dắt: Công nghiệp công nghệ cao – công nghiệp hỗ trợ ở phía Bắc; du lịch di sản – công nghiệp văn hóa – kinh tế biển ở phía Nam. Đồng thời tỉnh cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ, thực chất thủ tục hành chính; đột phá về bộ tứ chuyển đổi gồm: Xanh, số, năng lượng và lao động; coi chất lượng thực thi của chính quyền trên nền tảng số, dữ liệu là lợi thế cạnh tranh quan trọng.