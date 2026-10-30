Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên mới: Giữ chân nhân tài không chỉ bằng tiền lương

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản trị nhân sự, ngày 30-10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực Dgroup và các đơn vị tổ chức Hội thảo “Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên mới - Giữ chân nhân tài, gắn kết đội ngũ”.

Hơn 100 chủ doanh nghiệp trẻ tham dự buổi hội thảo “Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên mới - Giữ chân nhân tài, gắn kết đội ngũ”. Ảnh: Trọng Tùng

Nhận diện những điểm nghẽn trong quản trị nhân sự

Những khó khăn trong tuyển dụng, duy trì và phát triển đội ngũ đang là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp được chia sẻ tại hội thảo. Theo ông Phạm Văn Chính, chuyên gia tư vấn cao cấp về quản trị nhân sự, nguyên nhân khiến nhân sự giỏi rời đi không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự cạnh tranh trên thị trường lao động hay chế độ đãi ngộ. Trong nhiều trường hợp, vấn đề lại bắt nguồn từ chính tư duy lãnh đạo và cách thức quản trị của chủ doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, bản chất nhu cầu của con người trong lao động không thay đổi, nhưng bối cảnh làm việc và kỳ vọng của người lao động ngày nay đã có nhiều chuyển biến. Họ không chỉ quan tâm đến thu nhập mà còn mong muốn được tôn trọng, ghi nhận những đóng góp và có cơ hội phát triển năng lực cá nhân.

Phân tích nguyên nhân nhân sự giỏi nghỉ việc, chuyên gia Phạm Văn Chính nhìn nhận: “Tiền lương là yếu tố quan trọng nhưng không phải tất cả. Nhiều người lựa chọn rời bỏ tổ chức vì cảm thấy không được tôn trọng, những nỗ lực và kết quả công việc không được ghi nhận hoặc không tìm thấy cơ hội để phát huy năng lực”.

Ông Phạm Văn Chính, chuyên gia tư vấn cao cấp về quản trị nhân sự trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Trọng Tùng

Thực tế cho thấy, khó khăn lớn hiện nay là tuyển dụng nhân sự có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Có những vị trí tuyển dụng kéo dài tới hai năm nhưng vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp.

Một số ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp thì chia sẻ về bài toán quản trị đối với doanh nghiệp gia đình, hoặc đội ngũ nhân sự trẻ thường có tâm lý “nhảy việc”…

Đổi mới tư duy lãnh đạo, tạo động lực cho người lao động

Từ những tình huống thực tế, chuyên gia Phạm Văn Chính nhấn mạnh, muốn giữ chân người tài, doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc trong đó mỗi cá nhân được tôn trọng, được ghi nhận giá trị và có không gian để phát triển. Người giỏi không chỉ cần mức lương phù hợp mà còn cần được tin tưởng giao nhiệm vụ, có cơ hội phát huy năng lực và nhìn thấy ý nghĩa trong những đóng góp của mình.

Đối với các doanh nghiệp có nguồn lực tài chính hạn chế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tạo động lực không nhất thiết phải bắt đầu từ những chính sách đãi ngộ tốn kém. Nhà quản lý có thể thay đổi từ những việc cụ thể như giao việc rõ ràng, đánh giá công bằng, ghi nhận kịp thời, trao quyền phù hợp và xây dựng lộ trình phát triển cho nhân sự. Khi người lao động nhìn thấy vai trò, giá trị của mình trong tổ chức, sự gắn kết sẽ được hình thành bền vững hơn.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề thiết thực như: Giữ chân nhân tài trong môi trường cạnh tranh; tạo động lực cho người lao động khi ngân sách doanh nghiệp còn hạn chế; xây dựng đội ngũ kế cận; phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với trách nhiệm của người lãnh đạo; thích ứng với những thay đổi về nhân sự trong thời đại AI.

Bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh trí chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Trọng Tùng

Chia sẻ bên lề hội thảo, bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh trí, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực DGroup, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983, Trưởng ban tổ chức cho biết, đằng sau câu chuyện giữ chân nhân tài là những vấn đề mang tính cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp, từ đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo động lực làm việc đến xây dựng môi trường để mỗi nhân sự có trách nhiệm, được ghi nhận và nhìn thấy cơ hội phát triển lâu dài trong tổ chức.

Theo bà Dung, sự gắn bó của người lao động không thể hình thành chỉ bằng những chính sách đãi ngộ mà được vun đắp từ chính trải nghiệm làm việc hằng ngày. Khi mỗi cá nhân được tôn trọng, được ghi nhận đóng góp, có cơ hội phát huy năng lực và trưởng thành, họ sẽ có thêm động lực đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông Ngô Minh Toàn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) cho biết, hội thảo là một trong những hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội. Thông qua những hoạt động thiết thực này, Trung tâm hướng tới việc giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực điều hành, thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển. Trong đó, quản trị nhân sự không chỉ là một khâu trong hoạt động vận hành mà còn là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng đội ngũ ổn định, nâng cao sức cạnh tranh.