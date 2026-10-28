Quản trị môi trường dựa trên dữ liệu: Bước ngoặt chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thủ đô

Đặt trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các nghị quyết trụ cột, Kế hoạch 419 đã thiết lập một hệ thống công cụ kinh tế, tài chính xanh và hạ tầng số đồng bộ nhằm giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” ô nhiễm, ngập úng đô thị. Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, việc kiến tạo thị trường tín chỉ các-bon, áp dụng nguyên tắc 3R và tổ chức các không gian kinh tế tuần hoàn gắn với 9 cực, 9 trung tâm, 9 trục động lực phát triển chính là chìa khóa để Hà Nội vừa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, vừa bảo đảm phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.

Nỗ lực nội hóa chi phí ngoại ứng môi trường

Trong lý thuyết kinh tế môi trường, ô nhiễm không khí, suy thoái nguồn nước và ách tắc ngập úng đô thị là những biểu hiện của hiện tượng “thất bại thị trường”, xuất phát từ các chi phí ngoại ứng tiêu cực phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu dùng nhưng không được tính đúng, tính đủ vào giá thành hàng hóa, dịch vụ. Trong nhiều thập kỷ qua, mô hình phát triển đô thị tập trung theo chiều rộng đã khiến các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có Hà Nội, phải gánh chịu áp lực vượt quá sức chịu tải của hệ sinh thái tự nhiên.

Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư công để cải tạo, phục hồi môi trường nước 4 sông nội đô. (Ảnh minh họa)

Sự ra đời của Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 26/10/2026 của UBND TP Hà Nội - cụ thể hóa Chương trình 21-CTr/TU của Thành ủy, Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết 208/NQ-CP của Chính phủ - đã đặt ra phương châm giải quyết gốc rễ vấn đề này thông qua việc tái định hình phương thức quản trị.

Kế hoạch 419 xác lập sự chuyển dịch mạnh mẽ trên 4 trụ cột chính: Từ “ứng phó thụ động” sang “chủ động phòng ngừa” - chuyển từ việc xử lý sự cố môi trường đã rồi sang công tác dự báo, cảnh báo sớm và kiểm soát nguồn thải từ gốc; Từ “quản lý hành chính” sang “quản trị hiện đại” - lấy dữ liệu thực tế, mức độ rủi ro và sức chịu tải của môi trường làm thước đo quyết định; Từ “quản lý phân tán” sang “quản trị tổng hợp liên ngành, liên vùng” - xóa bỏ tư duy “cát cứ” địa giới hành chính để tiếp cận theo lưu vực sông, vùng phát thải và chuỗi giá trị; Từ “tiền kiểm thủ tục” sang “tăng cường hậu kiểm dựa trên mức độ tuân thủ” - tối ưu hóa chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, giảm tần sát kiểm tra đối với cơ sở chấp hành tốt và giám sát liên tục theo thời gian thực đối với các nguồn rủi ro cao.

Dưới góc độ phân tích chi phí - lợi ích (CBA), các thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với sức khỏe cộng đồng, năng suất lao động và chi phí y tế thường lớn hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư ban đầu cho các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm. Kế hoạch 419 đã khẳng định nguyên tắc đặt bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và sinh kế của nhân dân không chỉ là mục tiêu xã hội mà chính là nền tảng để bảo tồn và gia tăng nguồn vốn nhân lực - động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thiết lập hệ thống công cụ kinh tế và tài chính xanh

Một điểm nổi bật trong Kế hoạch 419 là việc chuyển hóa các yêu cầu bảo vệ môi trường thành không gian thị trường mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra nguồn thu tái đầu tư bền vững cho Thủ đô, thay vì xem môi trường là “gánh nặng chi phí”.

Hà Nội chủ trương khai thác tối đa các công cụ tài chính hiện đại để huy động nguồn lực xã hội hóa. Đối với trái phiếu xanh đô thị và tín dụng xanh, Hà Nội triển khai các dòng vốn chuyên biệt để tài trợ cho các dự án hạ tầng thoát nước, chống ngập, xử lý nước thải, năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp. Cơ chế huy động vốn theo kết quả đầu ra phải gắn hiệu quả giải ngân với các chỉ tiêu định lượng kiểm chứng được về mức độ giảm phát thải hoặc thể tích nước thải được xử lý đạt quy chuẩn.

Hà Nội cũng yêu cầu phải đảm bảo tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, bố trí nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường bền vững ở cả cấp Thành phố và cấp xã/phường, đồng thời kích hoạt vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công để thu hút nguồn vốn tư nhân (PPP).

Để chủ động ứng phó với các hàng rào kỹ thuật và cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) từ các thị trường quốc tế, Hà Nội đặt mục tiêu quản trị phát thải minh bạch. Cụ thể, công tác kiểm kê khí nhà kính định kỳ được thực hiện ở cấp Thành phố 2 năm/lần, đồng thời giám sát chặt chẽ 114 cơ sở bắt buộc kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn theo Quyết định 42/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm 71 cơ sở công thương, 33 cơ sở xây dựng, 6 cơ sở giao thông và 4 cơ sở chất thải).

Đối với mục tiêu kiến tạo tài sản các-bon, Hà Nội chủ trương xây dựng danh mục dự án tiềm năng tạo tín chỉ các-bon trong các lĩnh vực nông nghiệp phát thải thấp (áp dụng kỹ thuật canh tác SRI, AWD), năng lượng tái tạo và giao thông xanh. Thành phố cũng phối hợp cùng Bộ Tài chính và các Sở Giao dịch Chứng khoán để chuẩn bị hạ tầng dữ liệu, công nghệ thông tin, tạo nguồn thu mới từ giao dịch tín chỉ các-bon để tái đầu tư cho các dự án giảm phát thải của Thủ đô.

Doanh nghiệp nhà nước và khu công nghiệp được xác định là khu vực tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi xanh. 100% doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố quản lý áp dụng quản trị số và lập kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính; tối thiểu 70% doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ vốn chi phối có kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng thí điểm chuyển đổi 2-3 khu công nghiệp theo bộ chỉ số hiệu suất tối thiểu (giá trị tạo ra/ha, phát thải/đơn vị sản phẩm, tỷ lệ tái sử dụng nước, tỷ lệ tái chế chất thải, chi R&D/doanh thu); đổi mới mô hình từ “thu gom - xử lý” sang “giảm phát sinh - phân loại - tái sử dụng - tái chế - thu hồi năng lượng”, gắn kết chặt chẽ với 9 cực, 9 trung tâm và 9 trục động lực phát triển theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Quản trị dựa trên dữ liệu số và công thức “6 rõ”

Điểm nhấn của Kế hoạch 419 là phương pháp tổ chức thực thi được định lượng hóa, xóa bỏ hoàn toàn cơ chế báo cáo cảm tính, định tính bằng việc thiết lập hệ thống dữ liệu số liên thông và nguyên tắc quản trị chuỗi giá trị.

Hà Nội triển khai bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch phân định rõ ràng các tầng chỉ số để phục vụ đo lường chính xác hiệu quả kinh tế - xã hội: Đầu vào - tỷ lệ ngân sách, kinh phí đầu tư công, nhân lực; Đầu ra - số lượng nhà máy xử lý nước thải được xây dựng, số trạm quan trắc tự động, công suất các nhà máy đốt rác phát điện; Kết quả - nồng độ bụi mịn PM2.5 giảm, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn, lượng khí nhà kính giảm (tCO2e); Tác động - giảm tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu và đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GRDP “hai con số”.

Trong giai đoạn 2027-2028, Hà Nội thực hiện thí điểm Khung chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội (HQ01-HQ18) trên 7 nhóm chương trình trọng điểm: xử lý nước thải; đốt rác phát điện; tiết kiệm năng lượng công nghiệp; chuyển đổi khu công nghiệp xanh; giao thông xanh; nông nghiệp giảm phát thải; thoát nước chống ngập. Việc đánh giá dựa trên số liệu nền thực tế, đường cơ sở minh bạch, giúp Thành phố tối ưu hóa việc phân bổ ngân sách cho các dự án mang lại giá trị gia tăng cao nhất.

Toàn bộ 96 nhiệm vụ chuyên môn và 68 chỉ tiêu chủ yếu tại các Phụ lục kèm theo Kế hoạch 419 được vận hành theo công thức “6 rõ”: Rõ việc; Rõ người; Rõ trách nhiệm; Rõ thẩm quyền; Rõ tiến độ; Rõ kết quả.

Đáng chú ý, theo Kế hoạch, tất cả các dữ liệu quan trắc không khí, nguồn thải, tài nguyên nước được di trú về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố theo kiến trúc Data Lakehouse (Bronze/Silver/Gold), liên thông qua trục LGSP/NGSP. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và viễn thám giúp Thành phố giám sát nguồn thải theo thời gian thực, đưa ra kịch bản ứng phó ô nhiễm và cảnh báo sớm thiên tai một cách chủ động.

Giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” đô thị

Không dừng lại ở các định hướng chiến lược dài hạn, Kế hoạch 419 còn đưa ra danh mục các giải pháp đột phá để xử lý các “điểm nóng” môi trường bức xúc kéo dài trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư công để cải tạo, phục hồi môi trường nước 4 sông nội đô (sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu), cùng với việc giải quyết ô nhiễm liên vùng tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải thông qua Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô. Các dự án thu gom, xử lý nước thải trọng điểm như Yên Xá, Kiến Hưng, Sơn Tây, Tây sông Nhuệ... được đẩy nhanh tiến độ nhằm nâng tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, kết hợp các giải pháp thoát nước bền vững “giữ - thấm - trữ - làm sạch - xả chậm” để giải quyết căn cơ tình trạng úng ngập nội đô vào năm 2030.

Đối với ô nhiễm tại các làng nghề, Kế hoạch yêu cầu tiếp cận đồng bộ từ quy hoạch không gian, phân vùng môi trường, đầu tư hạ tầng xử lý nước thải tập trung đến hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các làng nghề mai một. Đối với các điểm sản xuất tự phát, cơ sở ô nhiễm xen lẫn trong khu dân cư nội thành, Thành phố kiên quyết di dời; quỹ đất sau khi di dời được ưu tiên tái thiết thành các không gian sáng tạo văn hóa, công trình công cộng và hạ tầng xanh đô thị.

Một nguyên tắc có ý nghĩa kinh tế rất lớn được nêu rõ trong Kế hoạch 419: “Không yêu cầu bắt buộc thực hiện (chỉ tuyên truyền, khuyến khích) đối với các nội dung Nhà nước chưa thể chế bằng văn bản quy phạm pháp luật”. Quy định này thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính trung gian không cần thiết, giúp hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ cho xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và bền vững.

Có thể thấy, Kế hoạch số 419/KH-UBND của UBND TP Hà Nội không chỉ vạch ra lộ trình kỹ thuật cho công tác bảo vệ môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045, mà còn thể hiện sự chuyển dịch trong tư duy phát triển kinh tế đô thị của Thủ đô. Bằng việc kết hợp giữa cơ chế thị trường (tài chính xanh, tín chỉ các-bon, 3R) với công cụ quản trị hiện đại (dữ liệu số, AI, kiểm kê phát thải, khung chỉ số HQ01-HQ18) và kỷ cương thực thi (6 rõ), Hà Nội đang đặt nền móng vững chắc để giải quyết triệt để sự đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường.