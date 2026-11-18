Diễn đàn mang chủ đề “Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty”, dự kiến sẽ diễn ra ngày 03/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TH)

Ngày 18/11, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9). Diễn đàn mang chủ đề “Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty”, dự kiến sẽ diễn ra ngày 3/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông điệp được đặt ra tại diễn đàn là khả năng huy động vốn của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư hay kết quả kinh doanh. Trong giai đoạn 2026-2030, khi nhu cầu nguồn lực để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai chiến lược tăng trưởng cấp thiết, việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp được nhìn nhận là những kênh bổ sung quan trọng bên cạnh tín dụng ngân hàng. Song để tiếp cận được dòng vốn trung và dài hạn, doanh nghiệp còn cần phải xây dựng năng lực tín nhiệm và nền tảng quản trị tin cậy.

Xếp hạng tín nhiệm cung cấp đánh giá độc lập về rủi ro tín dụng và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, quản trị công ty minh bạch, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng quyết định chiến lược, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình. Hai yếu tố này cùng hướng đến mục tiêu củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường.

Theo VIOD, sự phát triển của thị trường vốn đòi hỏi thay đổi tư duy ngay từ hội đồng quản trị. Vai trò của hội đồng quản trị không nên chỉ dừng ở việc bảo đảm tuân thủ quy định, mà cần chủ động xác định chiến lược vốn, nâng cao chất lượng quản trị và xây dựng năng lực tín nhiệm.

Diễn đàn AF9 dự kiến có khoảng 350 lãnh đạo cấp cao, gồm chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc và thành viên ban điều hành của khoảng 250 doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn. Đại diện cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm cùng các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế cũng được mời tham gia.

Ba góc nhìn chuyên môn được lựa chọn cho chương trình. Ông Michael Kokalari, CFA, Kinh tế trưởng VinaCapital, dự kiến trình bày bức tranh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2028 và những tác động đến thị trường vốn. Ông Nguyễn Quang Thuân, FCCA, Đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị FiinGroup và FiinRatings, tập trung vào cơ hội gia tăng nguồn vốn trung hạn thông qua phát hành trái phiếu, gắn với vai trò của xếp hạng tín nhiệm. Bà Jackie Mah, Tổng Giám đốc Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Malaysia chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của các định chế chuyên nghiệp trong nâng cao năng lực hội đồng quản trị và thực hành quản trị theo thông lệ quốc tế.

Bên cạnh các phiên thảo luận, điểm nhấn của AF9 là hoạt động định vị thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực ASEAN thông qua vinh danh nhóm doanh nghiệp ACGS20 năm 2026. Đây là các doanh nghiệp được lựa chọn theo kết quả đánh giá sơ bộ kỳ 2026 dựa trên Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN, ghi nhận những đơn vị tiên phong nâng cao chất lượng quản trị.

Diễn đàn cũng vinh danh nhóm VNCG50 năm 2026, sáng kiến do VIOD khởi xướng từ năm 2024. Bộ tiêu chí của VNCG50 được lựa chọn từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN để phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết có cam kết và vai trò tiên phong trong thực hành quản trị tốt.

Thông qua chương trình và hai sáng kiến ACGS20, VNCG50, VIOD tiếp tục thúc đẩy nâng cao chất lượng quản trị, năng lực tín nhiệm của doanh nghiệp, hướng tới một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.