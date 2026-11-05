Quản trị hiệu quả, vận hành thông suốt hệ thống trường học

Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM đang tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong giáo dục Thủ đô, đặt ra yêu cầu cấp thiết về môi trường học tập hiện đại, hội nhập. Trong bối cảnh đó, năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nỗ lực tự bồi dưỡng của giáo viên cùng vai trò dẫn dắt, kiến tạo từ phía nhà trường.