Quản trị hiệu quả, vận hành thông suốt hệ thống trường học
Sắp xếp các cơ sở giáo dục đặt ra yêu cầu không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn phải tổ chức lại hoạt động, phân bổ hợp lý đội ngũ và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất. Khi quy mô quản lý rộng hơn, mô hình trường học có những thay đổi, năng lực điều hành và tư duy quản trị của đội ngũ lãnh đạo trở thành yếu tố quyết định để bảo đảm hoạt động dạy và học thông suốt, giữ vững chất lượng giáo dục trong năm học 2026 - 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quan-tri-hieu-qua-van-hanh-thong-suot-he-thong-truong-hoc-246261105191654242.htm