Quản trị địa phương trong kỷ nguyên số: Luôn lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Hội thảo diễn ra với 2 phiên chuyên đề và 1 phiên thảo luận bàn tròn nhằm làm rõ các nội dung. Cụ thể là thể chế và năng lực quản trị địa phương trong kỷ nguyên số; Mô hình và phương thức quản trị địa phương trên nền tảng số: Thực tiễn Việt Nam – Trung Quốc; Những ưu tiên đổi mới quản trị địa phương trong kỷ nguyên số.

Hội thảo diễn ra với 2 phiên chuyên đề và 1 phiên thảo luận bàn tròn. Ảnh: LÊ THOA

Tham luận tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Điển, Học viện Chính trị khu vực II, cho biết Việt Nam và Trung Quốc đều hướng tới xây dựng chính phủ, chính quyền số dựa trên khung phân tích của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Trong đó, thực hiện số hóa từ thiết kế quy trình đến xây dựng dữ liệu; điều hành và quản trị dựa trên dữ liệu số. Luôn lấy người dân làm trung tâm phục vụ; chủ động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

TS Nguyễn Văn Điển dẫn chứng với phương châm “chạy nhiều nhất một lần” tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, người dân chỉ đến một lần khi làm thủ tục hành chính. Nơi đây cũng kiên quyết xóa bỏ các thủ tục rườm rà, không đem lại sự thuận lợi cho người dân.

Trong khi đó, tại Việt Nam, nhiều địa phương đang triển khai hiệu quả mô hình khu phố thông minh, tích hợp dữ liệu và camera AI để đảm bảo an toàn cho người dân. Từ các mô hình thực tiễn, hai quốc gia có thể hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Lê Trương Hải Hiếu tham gia thảo luận. Ảnh: LÊ THOA

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Lê Trương Hải Hiếu cho biết, TPHCM nhận thức chuyển đổi số giúp chính quyền hiểu người dân, tổ chức công việc tốt hơn và xác định trách nhiệm rõ ràng.

Để tối đa hóa tương tác, thay vì chỉ dùng website truyền thống, chính quyền cơ sở tận dụng mạng xã hội để lập tài khoản chính thống và dùng ứng dụng AI như ChatGPT, Gemini để thống kê, phản hồi kịp thời mọi ý kiến của người dân.

Nhiều chính sách của địa phương được chia sẻ để người dân tham gia đóng góp ngay từ giai đoạn lên ý tưởng. Những góp ý này được AI thống kê, phân tích để làm cơ sở đề xuất, giúp định hình các chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

TS Phạm Thị Thúy, Học viện Chính trị khu vực II, trình bày tham luận. Ảnh: LÊ THOA

Theo TS Phạm Thị Thúy, Học viện Chính trị khu vực II, đội ngũ cán bộ cấp xã đang đối mặt với khối lượng công việc rất lớn. Để tháo gỡ, các địa phương cần chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm sau khi kiện toàn nhân sự; thiết kế chuyên đề bồi dưỡng sát cơ cấu tổ chức mới và những lĩnh vực thiếu hụt nhân sự.

Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng năng lực xử lý dữ liệu trực tiếp, liên thông; trang bị kỹ năng cân bằng giúp cán bộ vượt qua áp lực; gắn đánh giá với quản lý theo vị trí việc làm nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi công vụ.

PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đánh giá các tham luận đã tiếp cận toàn diện vấn đề quản trị địa phương trong kỷ nguyên số.

Thời gian tới, Học viện sẽ vận dụng các kết quả nghiên cứu này để đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tiếp tục hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM và các Trường Đảng của Trung Quốc để trao đổi học giả, hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học.