Quản trị địa phương trong kỷ nguyên số: Kinh nghiệm Việt Nam - Trung Quốc

Nhiều hộ dân sống dọc đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TPHCM) phản ánh tình trạng nước mưa và nước thải từ cống thường xuyên tràn ngược vào nhà, gây ngập úng, ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe. Tình trạng này kéo dài từ cuối năm 2025 đến nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.