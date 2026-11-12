Quản trị địa phương trong kỷ nguyên số: Kinh nghiệm Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 12/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị địa phương trong kỷ nguyên số – Kinh nghiệm Việt Nam – Trung Quốc”. Với 62 tham luận tâm huyết từ các nhà khoa học, nhà quản lý hai nước, diễn đàn đã mở ra những góc nhìn đa chiều về việc làm thế nào để công nghệ thực sự phục vụ cuộc sống Nhân dân.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quan-tri-dia-phuong-trong-ky-nguyen-so-kinh-nghiem-viet-nam-trung-quoc-10443124.html