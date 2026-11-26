Chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng bán hàng, cải thiện chất lượng phục vụ. Ảnh: Hội Doanh nghiệp tỉnh

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp không chỉ cần có sản phẩm, dịch vụ tốt mà còn phải có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, biết thấu hiểu nhu cầu, tạo dựng niềm tin và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chính vì vậy, chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng bán hàng, cải thiện chất lượng phục vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường. Chương trình đào tạo thu hút gần 100 học viên đến từ 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình đào tạo thu hút gần 100 học viên đến từ 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hội Doanh nghiệp tỉnh

Với sự dẫn dắt của thạc sĩ Nguyễn Quốc Cường, các học viên được tập huấn những chuyên đề, như: Tư duy và chiến lược bán hàng hiện đại; kỹ năng bán hàng và quản trị đội ngũ kinh doanh; chăm sóc khách hàng và phát triển doanh thu từ khách hàng hiện hữu…

Trước đó, vào tháng 10/2026, cùng với sự phối hợp của VCCI Nghệ An-Hà Tĩnh-Quảng Trị và Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ DAVILAW, Hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức thành công chương trình đào tạo: “Quản trị tài chính doanh nghiệp gắn với quản lý thuế và hóa đơn điện tử” tại phường Đồng Hới.