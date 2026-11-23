Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu đề dẫn Hội thảo

Dự Hội thảo có PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học, các chuyên gia thực tiễn… Thừa ủy quyền, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh, từ thực tiễn cho thấy, quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên sô không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, phương thức, mô hình và năng lực quản trị an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

PGS.TS Lê Hải Bình phát biểu tham luận tại Hội thảo

Từ nhận thức trên, để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên số; đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, hạn chế, nguy cơ và thách thức mới; đồng thời đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị an ninh trật tự, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đây là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn những biến đổi của tình hình an ninh trật tự trong kỷ nguyên số; trao đổi, thống nhất nhận thức về những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn quản trị an ninh trật tự; đồng thời đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, khả thi, góp phần nâng cao năng lực quản trị an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung trọng tâm như: Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận, tư duy mới về quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên số, trong đó tập trung nghiên cứu, làm rõ khái niệm, nội hàm, mục tiêu, yêu cầu và những vấn đề mới đặt ra với quản trị an ninh trật tự trong điều kiện chuyển đổi số; mối quan hệ giữa quản trị an ninh trật tự với quản lý nhà nước về an ninh trật tự và quản trị quốc gia hiện đại. Làm rõ sự thay đổi về chủ thể, đối tượng, không gian và phương thức quản trị trong môi trường số; vai trò của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình quản trị an ninh trật tự. Đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong quản trị an ninh trật tự.

Các đại biểu cũng đánh giá thực tiễn quản trị an ninh trật tự ở Việt Nam trong thời gian qua; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự... Nhận diện những nguy cơ, thách thức và vấn đề mới đặt ra đối với quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên số...; từ đó, xác định những yêu cầu mới đối với tư duy, mô hình và phương thức quản trị an ninh trật tự, bảo đảm thích ứng kịp thời với những biến đổi của môi trường an ninh trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên số. Bao gồm các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ trách nhiệm giữa các chủ thể; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro. Đồng thời, đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; gắn kết chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh con người...

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao chất lượng các báo cáo khoa học, tham luận tâm huyết của các đại biểu; đồng thời khẳng định, các tham luận được chuẩn bị công phu, có hàm lượng khoa học cao, có chiều sâu, bám sát thực tiễn, tập trung làm rõ những vấn đề lớn, vấn đề mới về đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh, trật tự sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số và khoa học công nghệ; qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện theo chức năng của Công an các đơn vị, địa phương cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở kết quả Hội thảo, Giám đốc Học viện đề nghị Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự hoàn thiện báo cáo tổng hợp và kiến nghị trình lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội và phát huy sức mạnh toàn dân; đưa kết quả Hội thảo vào giáo trình đào tạo của các trường Công an nhân dân; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận và mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bảo đảm chủ quyền số; lan tỏa rộng rãi kết quả Hội thảo để đổi mới tư duy từ "quản lý" sang "quản trị" trong toàn lực lượng; Công an các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu Kỷ yếu, vận dụng các mô hình hay vào thực tiễn công tác và tiếp tục phối hợp tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách.