Thiếu kiểm soát AI đe dọa hòa bình, an ninh

Ngày 24/11, phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về giải quyết xung đột trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại các nền kinh tế, xã hội và an ninh với tốc độ vượt xa khả năng thích ứng của các thể chế hiện nay.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Antonio Guterres, việc AI phát triển thiếu kiểm soát đang tạo ra những nguy cơ trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ông chỉ ra ba rủi ro đáng chú ý: AI được đưa vào chiến trường theo những cách đáng lo ngại; công nghệ này đẩy nhanh tốc độ lan truyền thông tin sai lệch; đồng thời thúc đẩy cuộc đua phát triển AI thiếu kiểm soát, xuất phát từ lợi ích thương mại và cạnh tranh địa chính trị.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại khi quyền lực kiểm soát AI đang tập trung vào một số ít quốc gia và doanh nghiệp, trong khi phần lớn các nước chưa có tiếng nói tương xứng đối với công nghệ có ảnh hưởng lớn đến tương lai.

Ông nhấn mạnh Hội đồng Bảo an có trách nhiệm bảo đảm cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ mới nổi không làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế.

Xây dựng khuôn khổ đa phương kiểm soát rủi ro AI

Để ứng phó với những thách thức trên, ông Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác, tận dụng vai trò của hai cơ chế là Đối thoại toàn cầu về quản trị AI và Hội đồng khoa học quốc tế độc lập về AI.

Trong đó, Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tạo diễn đàn để mọi quốc gia có tiếng nói trong quá trình xây dựng chính sách; còn Hội đồng khoa học quốc tế độc lập về AI cung cấp bằng chứng khoa học thống nhất để các nước tham khảo.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, các quốc gia cần đạt đồng thuận về tiêu chuẩn cơ bản đối với hệ thống AI tiên tiến, phương pháp chung để đánh giá, kiểm chứng rủi ro và những biện pháp bảo vệ cần thiết. Ông đồng thời đề xuất xây dựng khuôn khổ đa phương về quản lý rủi ro AI, bảo đảm có cơ chế giám sát độc lập, đáng tin cậy và trách nhiệm giải trình đối với cả các công ty phát triển hệ thống AI.

Trước đó, tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Bridgetown về An toàn AI ở Barbados ngày 23/11, ông Guterres đề xuất thành lập Quỹ Toàn cầu về Xây dựng Năng lực AI nhằm thu hẹp khoảng cách quản trị giữa các quốc gia.

Ông cũng dẫn báo cáo của Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI, trong đó khuyến nghị các nước tự kiểm thử hệ thống AI bằng ngôn ngữ bản địa. Đây được xem là hướng tiếp cận nhằm khắc phục những khoảng trống về an toàn AI đối với các ngôn ngữ thiểu số.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho thấy quản trị AI đang vượt ra khỏi phạm vi chính sách công nghệ của từng quốc gia, trở thành vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh và trật tự quốc tế. Khi AI ngày càng được ứng dụng trong quân sự, truyền thông và nhiều lĩnh vực thiết yếu, những rủi ro do công nghệ này tạo ra cũng có khả năng lan rộng vượt qua biên giới quốc gia.

Thách thức lớn hiện nay nằm ở khả năng thiết lập những nguyên tắc kiểm soát có tính thống nhất và được các quốc gia cùng thực hiện. Nếu thiếu cơ chế đánh giá độc lập, tiêu chuẩn chung và trách nhiệm giải trình, việc kiểm soát rủi ro có thể bị bỏ lại phía sau tốc độ thương mại hóa và cạnh tranh công nghệ.

Đáng chú ý, vấn đề chênh lệch năng lực quản trị AI giữa các quốc gia đặt ra yêu cầu bảo đảm tính bao trùm trong quá trình xây dựng luật chơi toàn cầu. Các nước đang phát triển cần có điều kiện tiếp cận tri thức, công cụ kiểm thử và tham gia xây dựng tiêu chuẩn, thay vì chỉ tiếp nhận những quy tắc do một số ít quốc gia và doanh nghiệp định hình.

Vì vậy, xây dựng cơ chế quản trị AI toàn cầu nhằm tạo ra những giới hạn và trách nhiệm cần thiết để công nghệ phát triển an toàn, minh bạch và phục vụ lợi ích chung.