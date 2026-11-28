Khoảng cách năng suất lao động đang là bài toán đau đầu của các nhà quản trị. Theo dữ liệu năm 2025, GDP trên mỗi lao động của Việt Nam đạt 27.957 USD, chỉ bằng khoảng 55% mức trung bình toàn cầu.

Cùng với đó, 84% lực lượng lao động tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thừa nhận họ đang cạn kiệt thời gian và năng lượng để hoàn thành công việc. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm kiếm một phương thức vận hành hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ AI phân tán, thiếu kiểm soát trên Internet (Shadow AI) đang tạo ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Thách thức cốt lõi của các nhà lãnh đạo hiện nay là tích hợp AI vào một nền tảng năng suất chung, nơi dữ liệu được bảo vệ và hiệu quả được chuẩn hóa.

Microsoft 365 Copilot: Giải pháp AI toàn diện cho luồng công việc Microsoft 365 Copilot Business không phải là một phần mềm độc lập cần thời gian dài để học hỏi.

Đây là một lớp năng lực AI thông minh được nhúng trực tiếp vào hệ sinh thái ứng dụng cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams.

Theo nghiên cứu Total Economic Impact, giải pháp này giúp các tổ chức đạt tỷ suất hoàn vốn (ROI) lên tới 116% và tiết kiệm trung bình 9 giờ làm việc cho mỗi người dùng mỗi tháng.

Tỷ trọng thời gian dành cho các công việc quản trị được giảm thiểu tối đa:

● Trên Microsoft Teams: Copilot tái định nghĩa văn hóa hội họp. Hệ thống tự động theo dõi tiến trình thảo luận, tổng hợp ý chính theo thời gian thực và tự động trích xuất các quyết định, phân chia đầu việc (action items) ngay khi kết thúc.

● Trong Outlook: Giải pháp giải quyết triệt để tình trạng quá tải thông tin. Copilot phân tích các chuỗi email phức tạp, tóm tắt bối cảnh và đề xuất các bản nháp phản hồi chuyên nghiệp, nhất quán với văn phong của doanh nghiệp.

● Với Word và PowerPoint: Copilot đóng vai trò như một trợ lý soạn thảo và thiết kế đắc lực. Từ những dữ liệu thô, hệ thống có khả năng khởi tạo các bản báo cáo kinh doanh chi tiết hoặc chuyển đổi văn bản thành các bản trình bày PowerPoint trực quan chỉ trong vài phút.

Kiến trúc bảo mật và quản trị dữ liệu chuẩn doanh nghiệp

Điểm tạo nên sự khác biệt của Microsoft 365 Copilot Business nằm ở kiến trúc bảo mật cấp doanh nghiệp. Trợ lý AI này được thiết kế để kế thừa toàn bộ các chính sách quản trị quyền truy cập và bảo mật (governance) đã được thiết lập trong hệ sinh thái Microsoft 365 của tổ chức.

Điều này đồng nghĩa với việc Copilot chỉ hiển thị và xử lý dữ liệu mà tài khoản người dùng được phân quyền truy cập hợp lệ. Mọi tương tác, câu lệnh (prompt) và dữ liệu nội bộ đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Microsoft cam kết tuyệt đối không sử dụng dữ liệu của khách hàng để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) nền tảng.

Triển khai có kiểm soát cùng hệ sinh thái đối tác

Biến năng lực AI thành lợi thế cạnh tranh đòi hỏi một chiến lược triển khai bài bản. Tech Data – một công ty thuộc TD SYNNEX và là nhà phân phối toàn cầu tuyến đầu (Global Frontier Distributor) của Microsoft – đóng vai trò là bệ phóng công nghệ vững chắc.

Các đối tác của Tech Data sẽ trực tiếp tư vấn quy trình, triển khai Copilot một cách an toàn và đào tạo đội ngũ, đảm bảo khoản đầu tư vào AI mang lại kết quả kinh doanh vượt trội.

(Nguồn: Công ty TNHH Tech Data Advanced Solusions Việt Nam)