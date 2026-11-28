Sự xuất hiện và kế hoạch mở rộng của Green SM tại Ấn Độ đang tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong khi một bộ phận tài xế taxi và xe ba bánh truyền thống bày tỏ lo ngại trước sức ép cạnh tranh, đông đảo người dân lại dành sự ủng hộ cho hãng xe điện Việt Nam nhờ chất lượng dịch vụ, giá cước minh bạch và trải nghiệm di chuyển hiện đại.

Green SM đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý tại thị trường Ấn Độ khi liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông địa phương. Không chỉ mang đến một mô hình vận tải sử dụng phương tiện thuần điện, thương hiệu Việt Nam còn được xem là nhân tố có khả năng tạo ra những thay đổi đáng kể trong thị trường dịch vụ di chuyển tại quốc gia Nam Á này.

Đáng chú ý, sự phát triển của Green SM cũng tạo nên những phản ứng trái chiều. Một bộ phận tài xế taxi và xe ba bánh truyền thống lo ngại sự xuất hiện của đối thủ mới sẽ ảnh hưởng đến lượng khách cũng như thu nhập của họ. Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng lại công khai bày tỏ sự hào hứng, cho rằng thị trường cần thêm những lựa chọn vận tải chất lượng và có mức giá hợp lý.

GREEN SM GÂY CHÚ Ý TẠI THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ

Mới đây, kênh AD Hyderabad đã đăng tải bài phân tích về kế hoạch mở rộng của Green SM tại Ấn Độ. Nội dung này nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi đề cập đến những thay đổi mà hãng xe điện Việt Nam đang mang lại cho thị trường vận tải địa phương.

Theo thông tin trong bài viết này, Green SM đã thực hiện hơn 1,5 triệu chuyến xe tại Ấn Độ chỉ sau khoảng 5 tháng hoạt động, nhanh chóng trở thành một lựa chọn di chuyển được nhiều khách hàng quan tâm.

Một trong những điểm được truyền thông địa phương chú ý là chất lượng dịch vụ và các giải pháp bảo đảm an toàn cho hành khách, đặc biệt là phụ nữ. Những trang bị như nút bấm khẩn cấp, hệ thống kết nối với tổng đài và lực lượng chức năng, camera giám sát cùng chương trình đào tạo tài xế chuyên nghiệp được xem là những yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm di chuyển.

Đáng chú ý, chỉ sau 5 tháng hoạt động tại Ấn Độ, Green SM đã hoàn thành hơn 1,5 triệu chuyến đi, nhanh chóng khẳng định vị thế là lựa chọn di chuyển đáng tin cậy cho khách hàng địa phương

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa tại một thị trường mà an toàn khi sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt đối với phụ nữ di chuyển một mình, luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh đó, chất lượng phương tiện cũng là lợi thế được nhắc đến. Xe có không gian rộng rãi, sạch sẽ, điều hòa, không có tiếng ồn động cơ và mang lại cảm giác thoải mái hơn so với nhiều loại hình vận tải truyền thống.

Đặc biệt, nếu di chuyển theo nhóm từ ba người, chi phí sử dụng Green SM được cho là có thể cạnh tranh hơn so với một số phương tiện xe ba bánh truyền thống, trong khi hành khách được trải nghiệm dịch vụ tiện nghi và ổn định hơn.

TÀI XẾ TRUYỀN THỐNG LO NGẠI TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÃNG XE ĐIỆN VIỆT

Theo thông tin Green SM công bố ngày 14/11, doanh nghiệp đang chuẩn bị mở rộng sự hiện diện tại sáu bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ, với mục tiêu đưa dịch vụ di chuyển hoàn toàn bằng điện đến nhiều khách hàng hơn, đồng thời tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.

Hiện hãng đang vận hành dịch vụ tại Delhi NCR và thành phố Hyderabad, đồng thời chuẩn bị mở rộng sang Chennai và Bengaluru.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng khiến một bộ phận tài xế vận tải truyền thống bày tỏ lo ngại. Trong một đoạn video được chia sẻ tại Ấn Độ, một người đàn ông đã lên tiếng phản đối sự xuất hiện của Green SM, cho rằng mức giá khoảng 8 rupee/km có thể tạo ra sức ép lớn đối với những tài xế đang hoạt động trên thị trường.

Người này cũng đặt câu hỏi về chính sách tuyển dụng với mức thu nhập 8.000 rupee mỗi tuần, yêu cầu quãng đường vận hành 500 km và những khoản phạt liên quan đến tình trạng trầy xước phương tiện.

Ngoài ra, việc lắp đặt camera bên trong xe cũng được đưa ra thảo luận, với những băn khoăn về quyền riêng tư của hành khách và mục đích sử dụng hệ thống giám sát.

Một số ý kiến còn đề nghị chính quyền địa phương xây dựng quy định về giá cước tối thiểu, đồng thời có chính sách hỗ trợ tài xế truyền thống chuyển đổi sang phương tiện điện.

Những phản ứng này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình vận tải mới không chỉ tạo ra sự thay đổi về lựa chọn di chuyển mà còn đặt ra bài toán thích ứng đối với những người đang hoạt động trong ngành.

TỪ AN TOÀN ĐẾN TIỆN NGHI, GREEN SM CHINH PHỤC NGƯỜI DÙNG ẤN ĐỘ

Trái ngược với những lo ngại từ một bộ phận tài xế truyền thống, phản ứng của đông đảo người tiêu dùng trên mạng xã hội lại khá tích cực. Nhiều người cho rằng Green SM mang đến một lựa chọn cần thiết cho thị trường, nơi hành khách mong muốn có dịch vụ chất lượng, giá cả rõ ràng và hạn chế tình trạng phải mặc cả khi di chuyển.

Một tài khoản chia sẻ: “Tôi đã sử dụng Green SM vài lần trong tuần này và thực sự rất hài lòng. Xe sạch sẽ, không có mùi xăng dầu, điều hòa mát và tài xế cực kỳ lịch sự. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là không phải mặc cả giá như khi đi xe ba bánh. Tôi mong Green SM sẽ mở rộng hoạt động tại Bengaluru”.

Đáng chú ý, vấn đề an toàn đối với phụ nữ cũng nhận được sự quan tâm. Một nữ hành khách cho biết trải nghiệm với Green SM khiến cô cảm thấy yên tâm hơn khi phải di chuyển một mình.

“Tôi là phụ nữ và thường xuyên phải di chuyển một mình nên rất quan tâm đến vấn đề an toàn. Sau khi trải nghiệm Green SM, tôi cảm thấy khá yên tâm vì tài xế cư xử chuyên nghiệp, không hỏi những câu chuyện riêng tư và tập trung lái xe. Tôi cũng đánh giá cao việc hãng trang bị camera trong xe, hy vọng chất lượng này sẽ được duy trì lâu dài”, người này viết.

Không chỉ những khách hàng thường xuyên di chuyển một mình, các gia đình cũng bày tỏ sự hài lòng với chất lượng phương tiện.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Tôi từng nghĩ xe điện chỉ phù hợp với những người có thu nhập cao nhưng Green SM đã khiến tôi bất ngờ. Tuần trước, tôi cùng gia đình trải nghiệm dịch vụ này và mọi người đều rất thích. Xe rộng rãi, sạch sẽ, không có tiếng động cơ ồn ào, đặc biệt mức giá khá dễ chịu. Một thương hiệu Việt Nam đang làm rất tốt tại Ấn Độ”.

Ấn Độ là thị trường thứ năm của Green SM

Một người dùng khác, từng trải nghiệm nhiều nền tảng vận tải, cũng đưa ra nhận xét tích cực: “Tôi đã sử dụng Uber, Ola và bây giờ là Green SM. Sau khi trải nghiệm, tôi thấy Green SM thực sự là một đối thủ đáng gờm. Điều tôi thích nhất là tài xế lịch sự, xe sạch và giá cước rõ ràng. Nếu các hãng taxi truyền thống không cải thiện chất lượng phục vụ, họ sẽ mất khách vào tay những đối thủ mới”.

Nhiều bình luận khác cũng nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của Green SM sẽ giúp người dân có thêm quyền lựa chọn, thay vì phụ thuộc vào một số loại hình vận tải quen thuộc.

Một tài khoản viết: “Hãy để họ tham gia thị trường và giúp người dân có thêm lựa chọn đi lại với chi phí hợp lý. Bengaluru ngày càng trở thành một thành phố đắt đỏ, trong khi giá cả sinh hoạt liên tục leo thang. Ít nhất hãy để người dân được giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính”.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, yếu tố môi trường cũng là điểm cộng được cộng đồng mạng nhắc đến. Một bình luận chia sẻ: “Green SM không chỉ mang đến thêm lựa chọn di chuyển cho người dân mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường nữa. Đây thực sự là một điều đáng hoan nghênh”.

Một số người tiêu dùng còn cho rằng sự xuất hiện của hãng xe điện Việt Nam có thể tạo động lực để toàn bộ ngành vận tải nâng cao chất lượng phục vụ. Thay vì chỉ tập trung bảo vệ thị phần hiện tại, các đơn vị vận tải cần chú trọng cải thiện phương tiện, thái độ phục vụ và tính minh bạch trong giá cước.

Từ những phản ứng trên mạng xã hội có thể thấy, điều khiến Green SM nhận được sự quan tâm tại Ấn Độ không đơn thuần nằm ở việc đưa xe điện vào hoạt động. Hãng còn mang đến một mô hình dịch vụ hướng đến tính chuyên nghiệp, sự tiện nghi, an toàn và minh bạch về chi phí.

Đối với người tiêu dùng, việc có thêm một lựa chọn vận tải mới đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận dịch vụ tốt hơn. Đối với thị trường, sự tham gia của các doanh nghiệp mới có thể tạo ra áp lực cạnh tranh, buộc những đơn vị đang hoạt động phải cải thiện chất lượng để giữ chân khách hàng.

Tất nhiên, để phát triển lâu dài, Green SM cũng cần duy trì mức giá cạnh tranh, bảo đảm chất lượng dịch vụ ổn định và tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho tài xế. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng mở rộng và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng Ấn Độ.