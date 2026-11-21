Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn bia Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 13 cây thị. Ảnh: THÚY HIỀN

Theo lời kể của các bậc cao niên, các cây thị này được trồng từ thời vua Lê Thánh Tông, có độ tuổi ước tính hơn 300 năm. Trong quần thể, cây lớn nhất có chu vi gốc khoảng 6,8m và chiều cao khoảng 22m, thân lớn tới mức 3-4 người không thể ôm trọn.

Khu vực cây thị còn gắn liền với các hoạt động cách mạng, lớp Bình dân học vụ cùng “Trường Cây Thị” của nhiều thế hệ học trò. Nơi đây đã trở thành chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức cộng đồng qua những năm tháng chiến tranh và sự đổi thay của làng quê.

Bằng công nhận quần thể 13 cây thị làng Hưng Mỹ là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: THÚY HIỀN

Theo ông Ngô Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng An, địa phương vui mừng khi các cây thị được công nhận là Cây di sản Việt Nam, nhưng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn lao hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Nhiệm vụ trước mắt là giữ cho cây luôn tươi tốt, gìn giữ không gian này xanh đẹp và tiếp tục kể lại câu chuyện về cây thị cho các thế hệ mai sau.

Đối với 3 cây thị còn lại chưa đủ điều kiện công nhận đợt này, chính quyền sẽ cùng các đơn vị, thôn và người dân tiếp tục chăm sóc, bảo vệ; tạo điều kiện thuận lợi để khi đáp ứng đủ tiêu chí sẽ tiếp tục xem xét, đề nghị công nhận theo quy định.

GS-TSKH. Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÚY HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TSKH. Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam cho rằng, đây là niềm tự hào chung khi quần thể 13 cây thị hơn 300 năm tuổi vẫn xanh tốt giữa vùng đất từng chịu nhiều khốc liệt do chiến tranh.

Sự kiện công nhận Cây di sản Việt Nam thể hiện lòng tri ân các bậc tiền bối đã gìn giữ màu xanh quê hương, hạnh phúc cho các thế hệ con cháu mai sau trong bối cảnh đô thị hóa và môi trường đứng trước nhiều thách thức.