Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của hội viên phụ nữ tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh xác định khâu tạo nguồn phải được triển khai bài bản, chặt chẽ ngay từ cơ sở. Theo đó, tổ chức hội không chỉ tập hợp quần chúng, mà chủ động tham gia vào quá trình phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho công tác cán bộ của địa phương.

Tạo nguồn cán bộ nữ từ cơ sở

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát nguồn cán bộ nữ. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên. Trong công tác quy hoạch, các đơn vị ưu tiên nhóm cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ được luân chuyển, rèn luyện qua thực tiễn.

Cụ thể hóa mục tiêu trên, công tác tạo nguồn cán bộ nữ được các cấp hội tập trung triển khai đồng bộ. Hằng năm, hội phụ nữ phối hợp rà soát đội ngũ cán bộ nữ các cấp, qua đó xây dựng kế hoạch đề xuất với cấp ủy, chính quyền bồi dưỡng, quy hoạch các vị trí quản lý, lãnh đạo phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Quá trình rà soát này đặc biệt quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nữ ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng cao, biên giới và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Ánh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thất Khê cho biết: Để công tác tạo nguồn bảo đảm chất lượng, Hội LHPN xã chủ động rà soát những hội viên tiêu biểu từ các chi hội, phân công đảm nhận vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua thực tế công tác, chúng tôi có cơ sở khách quan để đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, từ đó tham mưu Đảng ủy cử đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị và đưa vào diện quy hoạch cán bộ.

Cùng với rà soát quy hoạch, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được xác định là khâu quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ. Trong giai đoạn 2020 - 2026, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 100 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho hơn 6.600 lượt cán bộ hội các cấp. Nội dung các khóa đào tạo liên tục được cập nhật, tập trung vào những vấn đề cấp thiết như: kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, nghiệp vụ cải cách hành chính, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội...

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam cho lãnh đạo nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực khuyến khích cán bộ nữ nâng cao trình độ chuyên môn, HĐND tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm 10% đối với cán bộ nữ được cử đi đào tạo sau đại học so với mức hỗ trợ chung của nam giới.

Nâng cao năng lực đội ngũ

Công tác phát hiện, quy hoạch là nền tảng ban đầu rất quan trọng. Tuy nhiên, để cán bộ nữ phát huy tối đa sở trường, đủ sức gánh vác các trọng trách trong hệ thống chính trị, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Việc chăm lo, đồng hành cùng sự phát triển của cán bộ nữ được Hội LHPN tỉnh xem là yếu tố quyết định để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để nâng cao bản lĩnh và năng lực chuyên môn cho chị em, chúng tôi xác định việc đồng hành, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chúng tôi đã tập trung trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng vận động quần chúng, xử lý tình huống cụ thể tại cơ sở. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục duy trì vai trò cầu nối, xây dựng các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nhằm kết nối đội ngũ cán bộ nữ đi trước với lực lượng cán bộ trẻ; đồng thời tham mưu cấp ủy mạnh dạn giao việc, tạo môi trường rèn luyện thực tế để khắc phục triệt để tình trạng có nguồn nhân sự nhưng thiếu quá trình chuẩn bị, bồi dưỡng.

Thời gian qua, các cấp hội không ngừng đổi mới hình thức bồi dưỡng, trang bị những kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số. Tiêu biểu, công tác nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai quyết liệt. Đến nay, 100% các đơn vị và cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý cán bộ, hội viên; bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức họp, sinh hoạt hội và truyền thông. Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng đã giúp đội ngũ cán bộ nữ thích ứng kịp thời với công cuộc chuyển đổi số.

Hội viên phụ nữ tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN cấp tỉnh đã trực tiếp tổ chức 34 cuộc giám sát, ban hành 10 văn bản kiến nghị; đồng thời chủ trì và tham gia phản biện 65 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Qua đó, trình độ chuyên môn và năng lực tham mưu chính sách của đội ngũ cán bộ nữ không ngừng được nâng tầm.

Với năng lực lãnh đạo và khả năng xử lý công việc tại cơ sở ngày càng được củng cố, hiện nay 65/65 xã, phường đều có Chủ tịch Hội LHPN tham gia cấp ủy. Ở cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 tỷ lệ nữ chiếm 19%. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo tại các sở, ban, ngành, MTTQ và tương đương cấp tỉnh chiếm 24,46%. Ở cấp cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, tỷ lệ nữ chiếm 31,75%; Thường trực Đảng ủy xã, phường, tỷ lệ nữ chiếm 25,3%...

Bên cạnh đó, vai trò của cán bộ nữ trong các cơ quan dân cử cũng được khẳng định rõ nét. Nhờ thực hiện tốt công tác hiệp thương, bảo đảm tỷ lệ nữ giới thiệu ứng cử đạt ít nhất 35%, kết quả bầu cử đã ghi nhận tỉnh Lạng Sơn có 1 nữ đại biểu Quốc hội (chiếm 14,28%), 14 nữ đại biểu HĐND tỉnh (chiếm 28%) và 422 nữ đại biểu HĐND cấp xã (chiếm 33,20%). Riêng tổ chức Hội LHPN có 50 đồng chí chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 1 chi hội trưởng trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Trịnh Tiến Duy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho biết: Việc chủ động trong công tác đào tạo, tập huấn của Hội LHPN và các cấp ủy đảng thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị của cán bộ nữ ngày càng được khẳng định, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của vị trí lãnh đạo, quản lý. Dù ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn còn những rào cản nhất định, nhưng bằng việc làm tốt từ khâu quy hoạch, mạnh dạn giao các nhiệm vụ mang tính thử thách để rèn luyện, đang từng bước xây dựng được một đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị.

Sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Lạng Sơn là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của các cấp ủy đảng, cùng vai trò tham mưu chủ động, hiệu quả của hội phụ nữ các cấp. Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực để phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý không chỉ hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới, mà là giải pháp quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc bảo đảm tính liên tục, đồng bộ giữa các khâu phát hiện, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ sẽ tiếp tục là tiền đề để lực lượng này không ngừng phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp phát triển quê hương Xứ Lạng.