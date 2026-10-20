Quan tâm vùng khó từ chính sách chăm sóc sức khỏe

Khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại xã Nghinh Tường. Ảnh: PV

Tại Hội nghị xem xét Đề án khám, chữa bệnh miễn phí và tăng cường nhân lực chăm sóc sức khỏe nhân dân tổ chức mới đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện đề án, làm rõ phương án tổ chức, cơ chế phối hợp và khả năng bảo đảm nguồn lực, phấn đấu triển khai trước ngày 30/10/2026. Theo phương án đề xuất, tỉnh dự kiến thí điểm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại 9 bệnh viện khu vực phía Bắc tỉnh cho người dân thuộc 35 xã, đồng thời tăng cường nhân lực hỗ trợ hoạt động tại một số trạm y tế cơ sở.

Chủ trương này thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ những trở ngại về tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là tại các địa bàn khó khăn. Chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh góp phần giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để người dân chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết xác định sức khỏe là vốn quý nhất của con người, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, ưu tiên quan tâm người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Để chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả, việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cần gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe người dân. Vì vậy, tăng cường nhân lực, nâng cao chuyên môn và bổ sung trang thiết bị phù hợp sẽ giúp các trạm y tế xã phục vụ người dân tốt hơn, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn về đi lại và điều kiện kinh tế.

Cùng với đó, việc hoàn thiện đề án theo hướng rõ đối tượng thụ hưởng, phạm vi hỗ trợ, nguồn kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị sẽ tạo thuận lợi cho quá trình triển khai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các cơ sở y tế, cùng việc công khai thông tin về quyền lợi của người dân, góp phần bảo đảm chính sách được thực hiện minh bạch, thiết thực. Kết quả triển khai cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Chăm lo sức khỏe nhân dân là thước đo ý nghĩa của sự phát triển. Khi được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, người dân có thêm điều kiện lao động, học tập, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng. Những chính sách thiết thực, nhất là tại vùng khó khăn, sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe, tạo động lực để Thái Nguyên phát triển hài hòa, bền vững.