Đoàn làm việc với đại diện lãnh đạo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Yên Hòa và xã Mê Linh, Sóc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các trường: THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Sóc Sơn), Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức), Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai), Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã); đại diện một số đơn vị cung cấp suất ăn trường học; đại diện một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Theo báo cáo của các đơn vị, sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực bảo đảm việc dạy và học được thông suốt. Bảo đảm việc cung ứng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục năm học 2026 - 2027.

Các trường học trên địa bàn đăng ký kiểm định lại về trường đạt chuẩn quốc gia; công tác quản lý bán trú, bữa ăn học đường và kinh phí hỗ trợ thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức bữa ăn và quản lý chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm...

Đối với phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau sắp xếp còn 4 trường công lập với 13 cơ sở và tổng số 217 lớp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường cơ bản bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường chính và các phân hiệu. Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được ổn định và phát triển đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Các nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn phường.

Ông Vũ Đức Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Tại phường Yên Hòa, UBND phường đã chỉ đạo các trường rà soát hiện trạng phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phục vụ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hạ tầng công nghệ thông tin, các công trình phụ trợ và các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục; xác định nhu cầu sửa chữa, cải tạo, bổ sung trang thiết bị nhằm bảo đảm an toàn trường học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trong năm học 2026-2027. Đến nay 100% các trường công lập trên địa bàn phường đáp ứng việc dạy học 2 buổi/ngày.

Với xã Sóc Sơn, sau sắp xếp tổng số cơ sở giáo dục phổ thông công lập là 12 trường với 32 phân hiệu, điểm trường và tổng số 24.333 học sinh. Xã đã hoàn thành xây mới 2 trường, hoàn thành cải tạo sửa chữa 1 trường; phê duyệt chủ trương đầu tư 2 trường...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã, phường còn một số khó khăn: Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học chưa đáp ứng yêu cầu dạy học và bán trú; công tác quản trị sau sắp xếp chưa đồng bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu chưa đồng đều; còn tình trạng thiếu giáo viên.

Các đơn vị kiến nghị UBND thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư, nâng cấp trường lớp, ưu tiên các hạng mục cấp thiết về quỹ đất, phòng học, phòng bộ môn và công trình bán trú; hỗ trợ triển khai học bạ số, chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng thống nhất các hệ thống thông tin ngành giáo dục; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện tuyển dụng, bố trí và sử dụng giáo viên phù hợp.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị các xã, phường làm rõ những khó khăn, bất cập trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học, nhất là đối với các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, khoảng cách giữa các điểm trường xa; xác định cụ thể nhu cầu bổ sung phòng học, quỹ đất, danh mục đầu tư lớp học, lộ trình giảm sĩ số học sinh/lớp.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi một số nội dung đề nghị các địa phương làm rõ. Ảnh: Văn Tuyến

Bên cạnh đó, các xã, phường cần đánh giá sự đồng đều về mức thu, chất lượng suất ăn, thực đơn, định lượng dinh dưỡng và việc bố trí nhân lực phục vụ bán trú giữa các phân hiệu; mức độ sẵn sàng của các nhà trường trong triển khai Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bạch Liên Hương ghi nhận những kết quả các đơn vị đạt được trong triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại trường học.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị bổ sung, làm rõ những kết quả, tồn tại, khó khăn và kiến nghị giải pháp cụ thể vào báo cáo, hoàn thiện các phụ lục để Đoàn giám sát có cơ sở đánh giá, tham mưu thành phố hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh.

Đồng chí Bạch Liên Hương đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, rà soát những bất cập sau sắp xếp, nhất là về đội ngũ cán bộ, giáo viên và chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Đồng thời, đánh giá, điều tiết quy mô trường lớp, sĩ số học sinh phù hợp thực tế; việc đưa ngoại ngữ trở thành ngôn ngữ thứ hai cần gắn với điều kiện về giáo viên, chương trình, giáo trình và cơ sở vật chất.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bạch Liên Hương phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Các địa phương cần thực hiện nghiêm các chính sách đã ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tại cơ sở giáo dục, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Đối với tổ chức bữa ăn bán trú, phải đặt quyền lợi, sức khỏe và chất lượng bữa ăn của học sinh lên hàng đầu.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ... theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp rà soát các vấn đề về chế độ, chính sách đối với giáo viên sau sắp xếp, quản lý thu, chi và tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm thực hiện đúng quy định.