Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường THPT Lê Hồng Phong, phường Phổ Yên.

Tại Trường THPT Lê Hồng Phong, phường Phổ Yên, công tác phát triển Đảng được bắt đầu từ giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy ý thức phấn đấu trong học sinh.

Ngay từ đầu năm học, các chi bộ phối hợp với Đoàn Thanh niên rà soát, phát hiện những học sinh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào, có ý thức tu dưỡng và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Trên cơ sở đó, những quần chúng ưu tú được phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện rèn luyện và trưởng thành thông qua học tập, hoạt động thực tiễn.

Với em Tạ Hương Giang, học sinh lớp 12A10, mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng xuất phát từ truyền thống gia đình và sự giáo dục của thầy cô. Em xác định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm, đồng thời là động lực để tiếp tục rèn luyện, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Thầy giáo Dương Nghĩa Bộ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, cho biết: Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã phát triển gần 60 đảng viên, trong đó có 43 đảng viên là học sinh. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của Nhà trường trong phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ, tạo nguồn phát triển Đảng.

Đoàn Thanh niên Trường THPT Lê Hồng Phong tuyên truyền nhận thức về Đảng cho học sinh.

Tại khu dân cư, công tác tạo nguồn được triển khai từ sự gần gũi, sâu sát và đồng hành với quần chúng. Chi bộ tổ dân phố Bãi Bông phân công đảng viên đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện những người tích cực tham gia phong trào để tuyên truyền, giúp đỡ.

Ông Nhâm Hùng Cường, Bí thư Chi bộ, cho biết: Quần chúng được giao những nhiệm vụ phù hợp với khả năng, sở trường. Thông qua kết quả thực hiện công việc cụ thể, Chi bộ theo dõi, đánh giá quá trình phấn đấu, rèn luyện. Đến nay, Chi bộ đã hoàn thiện 5 hồ sơ dự kiến kết nạp trong năm 2027.

Những cách làm sát thực tiễn từ cơ sở đang góp phần tạo chuyển biến trong công tác phát triển Đảng tại phường Phổ Yên. Theo số liệu đến đầu tháng 11, Đảng bộ phường đã kết nạp 105 đảng viên, đạt 105% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 21 đảng viên là học sinh. Kết quả này thể hiện sự chủ động của cấp ủy trong mở rộng nguồn, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, từng bước trẻ hóa đội ngũ.

Chi bộ tổ dân phố Bãi Bông, Đảng bộ phường Phổ Yên, họp bàn về công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Lê Thị Hồng Oanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phổ Yên, cho biết: Công tác phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trong đó chủ động tạo nguồn là khâu then chốt, bảo đảm chất lượng là yêu cầu xuyên suốt. Các chi bộ được hướng dẫn rà soát, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; chú trọng đối tượng là học sinh, đoàn viên, thanh niên, công nhân và người lao động. Cùng với mở rộng nguồn, phường đặc biệt coi trọng công tác lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, không chạy theo số lượng.

Kết quả đạt được tại phường Phổ Yên cho thấy, khi cấp ủy chủ động phát hiện, bồi dưỡng nguồn từ sớm, giao nhiệm vụ và tạo môi trường rèn luyện phù hợp, công tác phát triển đảng viên sẽ có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.

Đây cũng là cách làm mà các cấp ủy trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt kết quả khả quan. Thực tế, đến tháng 11, toàn tỉnh đã kết nạp 5.075 đảng viên mới, đạt 106,7% kế hoạch năm; trong đó có 1.021 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, kết nạp Đảng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là tiếp tục quan tâm giáo dục, quản lý, giao nhiệm vụ và tạo môi trường để mỗi đảng viên trẻ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Từ những nhân tố được phát hiện, bồi dưỡng hôm nay, đội ngũ kế cận của Đảng sẽ từng bước trưởng thành, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.