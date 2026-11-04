Quan tâm tạo nguồn cho Đảng

Gỡ khó từ khâu tạo nguồn

Ở nhiều địa phương của tỉnh, địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Đặc biệt, tình trạng thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa khiến nguồn phát triển Đảng ở một số chi bộ ngày càng hạn chế. Có nơi, việc tìm được quần chúng ưu tú đã khó, quá trình theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để quần chúng đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng còn khó khăn hơn.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường Mầm non Thài Phìn Tủng, xã Đồng Văn.

Tại xã Đường Thượng, nhằm gỡ khó cho chỉ tiêu kết nạp đảng viên, các chi bộ đã mở rộng nguồn từ đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, lực lượng dân quân và những cá nhân tích cực trong các phong trào ở thôn, bản. Qua đó, kịp thời phát hiện những nhân tố có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, uy tín trong cộng đồng và ý chí vươn lên trong lao động, sản xuất. Cùng với đó, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên chính thức được phát huy rõ nét hơn. Việc phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ cụ thể đã tạo môi trường để quần chúng rèn luyện, thể hiện năng lực và ý thức trách nhiệm. Nhờ được các cấp ủy quan tâm, tính đến hết tháng 10, toàn xã đã kết nạp được 17/17 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Hùng Minh Hải, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Đường Thượng cho biết: Thông qua các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa, nhiều nhân tố tích cực được phát hiện, trưởng thành từ thực tiễn. Đây cũng là môi trường để quần chúng khẳng định bản lĩnh, năng lực, tinh thần tiên phong, gương mẫu trước khi được tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Quyết liệt từ cơ sở

Để công tác phát triển đảng viên đạt được những kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng, hiện nay, nhiệm vụ này ngày càng được gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, bảo đảm mỗi đảng viên mới được kết nạp thực sự là một nhân tố tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Thay vì coi phát triển đảng viên đơn thuần là nhiệm vụ được giao hằng năm, Đảng bộ xã Đồng Văn xác định đây là công việc thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự sâu sát của từng chi bộ và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Qua đó góp phần khắc phục tình trạng có nguồn nhưng thiếu sự theo dõi, bồi dưỡng thường xuyên hoặc quần chúng có nguyện vọng nhưng chưa được định hướng, giúp đỡ kịp thời. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, trong 9 tháng đầu năm Đảng bộ xã Đồng Văn tổ chức kết nạp được 58 đảng viên, đạt 105,45% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 165,71% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, vượt 23 đảng viên so với nghị quyết. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, tăng cường sức chiến đấu và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn cho biết: Không chỉ dừng lại ở những con số, kết quả vượt chỉ tiêu còn đặt ra yêu cầu mới trong công tác xây dựng Đảng cho Đảng bộ xã phải chuyển từ phát triển đảng viên chú trọng chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động của đảng viên làm thước đo. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đồng thời đổi mới phương thức triển khai, chú trọng phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tính đến ngày 15-10, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.652 đảng viên mới đạt 88,02% kế hoạch năm. Nhiều địa phương đã vượt chỉ tiêu giao. Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và cách làm, nhất là ở khâu tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy sâu sát cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và đảng viên trong tuyên truyền, vận động, giúp đỡ quần chúng thì ở đó công tác phát triển Đảng có chuyển biến tích cực. Thời gian tới, cần tiếp tục khắc phục khó khăn từ cơ sở, quan tâm phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực còn ít nguồn; đồng thời đặc biệt coi trọng chất lượng, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và khả năng tiên phong, gương mẫu của đảng viên mới, bảo đảm mỗi đảng viên được kết nạp thực sự góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.